Скульптура символізує історичні зв'язки між двома країнами.

Франція надішле до Сполучених Штатів Америки нову статую Свободи.

Про це пише Politico з посиланням на Le Journal du Dimanche.

Очікується, що скульптура прибуде до Нью-Йорка 4 липня, в День незалежності США. Нова статуя буде набагато меншою за свою "старшу сестру" та сягатиме лише 2,83 м.

Ідея надіслати Штатам ще одну статую Свободи з'явилася в липні 2019 року. Таким чином Франція вирішила показати США, що досі "зберігає вірність духу дружби" між країнами, яка виникла за роки їх історії. Однак проект відклали через пандемію COVID-19 і знову повернулися до роботи над ним узимку.

Нову пам'ятку встановлять у саду резиденції французького посольства у Вашингтоні, округ Колумбія, де вона залишатиметься упродовж наступних десяти років.

Історія статуї Свободи: цікаві факти

Статуя свободи, яка сьогодні височіє на острові Свободи біля Мангеттену, також була подарунком французьких громадян - до сторіччя американської революції.

Читайте такожВ Індії звели найвищу статую в світі (фото, відео)Ідею створення такої скульптури у 1856 році висунув французький професор-правознавець і громадський діяч Едуар де Лабуле під час зустрічі з молодим скульптором Фредеріком Огюстом Бартольді.

Масивну чавунно-сталеву опору і проміжний підтримуючий каркас доручили спроектувати інженеру Густавові Ейфелю - майбутньому творцеві Ейфелевої вежі.

Навесні 1885 року, після місячної подорожі, французький військовий вітрильник "Ізер" привіз скульптуру до Нью-Йорка. За чотири місяці статую зібрали та урочисто відкрили 28 жовтня 1886 році.

Тепер ця скульптура вважається національним пам'ятником США, символом свободи, демократії та справедливості. Висота статуї Свободи від землі до верхівки факела - 93 метри.

Репродукції скульптури сьогодні поширені по всьому світу. Цікаво, що в Україні була встановлена найменша у світі статуя Свободи, створена скульптором Михайлом Колодко та архітектором Олександром Безиком. 30-сантиметрову скульптуру вилили з бронзи та поставили в Ужгороді на парапеті Пішохідного мосту.

А на фасаді колишнього будинку повітового староства у Дрогобичі встановили двометрову скульптуру статуї Свободи, що зображає не жіночу, а чоловічу постать. Оголеного юнака зі смолоскипом та букетом соняшників частково прикриває шлейф тканини, що майорить.

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Переклад: Катерина Комолова