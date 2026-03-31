Париж терміново змінює військові плани через досвід війни в Україні та Ірані, – Politico

Переглядаються стратегії озброєння та захисту авіабаз.

Франція розпочала масштабне переформатування своєї оборонної доктрини, готуючись до можливого зіткнення з Росією вже наприкінці цього десятиліття. Про це повідомляє Politico, посилаючись на заяви високопосадовців французької армії.

Як зазначається у матеріалі, уроки війни в Україні та конфлікту на Близькому Сході стануть основою оновленого закону про військове планування, який уряд презентує 8 квітня. Париж робить ставку на дешеві засоби боротьби з дронами та посилення ППО.

"Ми застосовуємо все, чого можемо навчитися від України, особливо в плані розвитку потенціалу – чи то у зв’язку з тим, що зараз відбувається на Близькому Сході, чи то з майбутніми подіями на східному фланзі", – сказав заступник начальника ВПС Франції генерал Домінік Тардіф.

Відео дня

За наявними даними, одним із пріоритетів стало здешевлення війни. Наразі західні ракети коштують значно дорожче за іранські дрони-камікадзе, які вони збивають. Щоб виправити цей дисбаланс, Франція спільно з компаніями Alta Ares та Harmattan AI розробляє бюджетні дрони-перехоплювачі. На думку експертів, це дозволить ефективно нищити "Шахеди", не витрачаючи дорогі ракети.

Прем'єр-міністр Себастьян Лекорню заявив, що французькі компанії здатні виробляти тисячі перехоплювальних дронів на місяць. За його словами, незабаром відкриється новий завод, а до 2030 року Франція витратить 8,5 млрд євро на боєприпаси.

Особливу увагу приділяють захисту авіабаз. Як йдеться у публікації, французи вражені успіхами української операції "Павутина" 2025 року, коли удари по російських аеродромах вивели з ладу стратегічну авіацію РФ. Тепер Париж шукає способи вберегти власні літаки від подібних атак.

Крім того, французьке командування не виключає прямої агресії Москви проти Альянсу найближчими роками.

"Не виключено, що Росія випробує НАТО у період між 2028 і 2029 роками. Якщо виникне проблема на східному фланзі – з огляду на те, що країни Балтії не мають винищувальної авіації, а Румунія має її в обмеженій кількості – льотчики з країн Західної Європи, включаючи нас, опиняться на передовій з першого дня", – підкреслив генерал Тардіф.

Інші новини - Франція

Раніше УНІАН писав, що Париж різко розкритикував США за початок війни проти Ірану без попередження союзників. Головнокомандувач армії Фаб’єн Мандон заявив, що Вашингтон дедалі більше стає непередбачуваним партнером і ухвалює стратегічні рішення самостійно, ігноруючи НАТО.

За його словами, така поведінка США безпосередньо впливає на безпеку та інтереси Франції, адже союзників не інформують навіть про початок військових операцій. Подібна ситуація вже виникала раніше, зокрема під час виведення військ з Афганістану, коли США діяли без координації з партнерами.

Додамо, що Франція створила гармату-трансформер нового покоління, яка здатна змінювати калібр і вже успішно пройшла польові випробування.

Йдеться про розробку концерну KNDS, яку тестували навіть під час стрільби в русі, що підтвердило її ефективність у бойових умовах.

Однак виникла неочікувана проблема – цю інноваційну гармату фактично немає куди встановити, оскільки у країни виникли труднощі зі створенням сучасного танкового шасі.

