Франція не братиме участі в операціях з розблокування Ормузької протоки, - Макрон

Франція продовжує власні зусилля з формування коаліції для забезпечення безпеки Ормузької протоки.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його країна ніколи не братиме участі в операціях з розблокування Ормузької протоки, таким чином відкинувши заяви президента США Дональда Трампа про готовність Парижа допомогти. Про це повідомляє Reuters.

"Ми не є стороною конфлікту, і тому Франція ніколи не братиме участі в операціях з відкриття або звільнення Ормузької протоки в нинішньому контексті", – сказав він.

Французькі чиновники заявили, що Франція продовжує власні зусилля з формування коаліції для забезпечення безпеки Ормузької протоки після стабілізації безпекової ситуації і без участі США.

Відео дня

"Ми переконані, що коли ситуація заспокоїться – і я свідомо використовую цей термін широко – коли ситуація заспокоїться, тобто після припинення основних бомбардувань, ми готові, разом з іншими країнами, взяти на себе відповідальність за систему супроводу", – сказав Макрон.

Як повідомляв УНІАН, Трамп у неділю обговорив з Макроном приєднання до коаліції і після цього оцінив готовність Парижа допомогти як "8 з 10". Але обізнане джерело Axios повідомило, що "Макрон ухилявся від зобов'язань".

"Макрон не дав остаточного "ні", але наразі це "ні"", – сказало друге джерело.

Джерело, обізнане із ситуацією, повідомило виданню, що адміністрація Трампа хоче, щоб до коаліції приєдналися Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Австралія, Канада, країни Перської затоки та Йорданія. Також США з відповідним проханням звернулися до Японії та Південної Кореї.

Але в Німеччині, Італії, Польщі, Британії та Японії вже виключили можливість відправлення військових кораблів до Ормузької протоки.

