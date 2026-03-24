Франція обурена діями Вашингтона в НАТО: все через секретність операції проти Ірану

Головнокомандувач армії Франції розкритикував США за таємні військові операції та ігнорування союзників.

Сполучені Штати стали дедалі непередбачуванішим партнером, що прямо загрожує безпеці європейських країн. Офіційний Париж обурений відсутністю координації з боку Вашингтона під час планування та початку військових операцій, заявив головнокомандувач армії Франції Фаб’єн Мандон на безпековому форумі в Парижі, повідомляє Reuters.

Довіра між ключовими союзниками НАТО похитнулася, пише агенція. Франція та США десятиліттями працювали пліч-о-пліч, проте після початку війни в Ірані все змінилось. Вашингтон ухвалює стратегічні рішення самостійно і не попереджає партнерів про свої кроки.

"Ми були здивовані американським союзником, який залишається союзником, але стає дедалі непередбачуванішим і навіть не спромігся повідомити нас, коли вирішує розпочати військові операції", – сказав Фаб’єн Мандон. За його словами, така лінія поведінки "впливає на нашу безпеку та на наші інтереси".

Розчарування Парижа накопичувалося роками, зазначається у матеріалі агенції. США застосували статтю 5 договору НАТО після терактів 11 вересня і французькі війська увійшли в Афганістан на прохання американців. Потім Вашингтон вирішив піти й знову зробив це без узгодження з союзниками по Альянсу.

"Ми втрутилися в справи Афганістану на прохання американців, які застосували статтю 5 НАТО, і вони вирішили вивести війська, не повідомивши нас", - зазначив генерал.

Тепер фокус конфлікту змістився на Близький Схід, адже Білий дім розпочав військову кампанію проти Ірану. Париж дізнався про це фактично з новин і французьким збройним силам довелося терміново шукати шляхи для порятунку своїх громадян в Перській затоці.

"Вони вирішили втрутитися на Близькому Сході, не повідомивши нас. Однак негайною турботою французьких збройних сил було знайти рішення для захисту громадян, які перебували транзитом у регіоні", - наголосив Мендон.

Агенція пригадує і скандальні заяви Трампа про Гренландію, які теж підкосили довіру європейців до США. Його ідеї часто шокували європейських лідерів, особливо пропозиція купівлі Гренландії.

Яка зараз ситуація в Ірані

Після заяви Трампа про "дуже добрі та плідні" переговори з метою припинення війни, Іран завдав ракетних ударів по Ізраїлю. Три високопоставлених ізраїльських чиновники вважають малоймовірним переговори сторін, оскільки Іран навряд чи погодиться на вимоги США.

Своєю чергою Іран висунув жорсткі умови для завершення війни на Близькому Сході. Зокрема, Тегеран вимагає отримання компенсації за збитки, завдані війною.

Тим часом США знищили ключовий завод дронових двигунів в Ірані. Під удар потрапило підприємство, яке постачало безпілотники Корпусу вартових ісламської революції.

Вас також можуть зацікавити новини: