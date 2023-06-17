Скасування ПДЧ "може бути" одним з декількох компонентів політичного пакету, запропонованого Україні у Вільнюсі, повідомило джерело видання.

Серед членів НАТО зростає підтримка приєднання України до Північноатлантичного альянсу за спрощеним шляхом - без ПДЧ. Можливо, ця пропозиція стане офіційною під час липневого саміту в Литві, пише Politico.

Високопоставлений дипломат зі Східної Європи, наприклад, заявив, що пропозиція про скасування ПДЧ, "якщо вона буде запропонована, є хорошою. Ми б підтримали".

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус також був оптимістичним. "З'являється все більше ознак того, що всі зможуть домовитися про це. Я був би відкритий для цього".

Тим часом дипломат з Північної Європи підкреслив, що скасування ПДЧ "може бути" одним з декількох компонентів політичного пакету, запропонованого Україні у Вільнюсі, поряд з "ймовірними двосторонніми гарантіями безпеки", і що "обговорення почнуться наступного тижня".

Однак є камені спотикання, зазначає видання. Члени східного флангу НАТО хочуть, щоб Україна мала чіткий післявоєнний шлях до членства. Але інші європейці побоюються, що зняття бар'єру ПДЧ ще більше розлютить Росію, потенційно призведе до ескалації війни і ускладнить відновлення зв'язків з Москвою після війни.

Низка центральних і східних союзників, ймовірно, наполягатимуть на ще жорсткішому політичному жесті щодо України перед Вільнюсом. "Це один з важливих кроків у цьому процесі, але не єдиний", - сказав у п'ятницю один з високопоставлених центральноєвропейських дипломатів.

Є також проблема Угорщини та Туреччини, яким "незручно" штовхати Україну шляхом членства. "Все буде не так просто" у Вільнюсі, сказав чиновник з країни НАТО.

Проте низка офіційних осіб вказали у коментарі Politico, що альянс в цілому відкритий для такого підходу. Високопоставлений дипломат із Західної Європи сказав, що вони "сподіваються", що скасування ПДЧ буде достатньо для інших союзників. Вашингтон, за словами дипломата, "обізнаний щодо проблем", і це "має усіх заспокоїти".

Інший чиновник з країни НАТО сказав: "Є підтримка цього, але це все ще обговорюється". Назвавши шанси на досягнення консенсусу щодо скасування ПДЧ "ймовірними", той же чиновник сказав: "Фундаментально більше країн підтримують активнішу позицію щодо України, ніж адміністрація Байдена, можливо, очікувала спочатку".

Україна в НАТО - головне

Україна багато років безрезультатно прагнула отримати ПДЧ для вступу в НАТО. Це питання, в тому числі, гальмувала під уявними приводами проросійська Угорщина, котра, в цілому, не зацікавлена перспективою членства України в альянсі.

З початку повномасштабного вторгнення Росії питання про вступ України до військового альянсу було порушено на якісно новому рівені після коментаря французького президента Еммануеля Макрона, який погодився, що для безпечного майбутнього було б бажанішим, якби Україна отримала "гарантії безпеки", а в довгостроковій перспективі - членство в НАТО.

16 червня генсек НАТО Єнс Столтенберг в приватному порядку пропонував союзникам погодитися про те, що Україна може приєднатися до НАТО після війни без виконання Плану дій щодо членства.

Понад те, таку ж процедуру щодо України підтримує і американський президент Джо Байден. Все має вирішитися на липневому саміті НАТО в Литві, куди, серед іншого, запросили й українську делегацію.

Усунення перешкоди ПДЧ пришвидшить прагнення України стати союзником НАТО, але не дасть яких-небудь термінів або гарантій того, що Київ в кінцевому підсумку отримає одностайне схвалення свого членства.

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