Наразі розглядаються дві можливі моделі забезпечення безпеки України.

Україна необхідні гарантії безпеки на перехідний етап, який триватиме від закінчення війни з Росією до вступу у НАТО.

Як повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю РБК-Україна, наразі Альянс розглядає дві можливі моделі: за прикладом Ізраїлю та Фінляндії.

Перший варіант передбачає 10-річне зобов’язання із США щодо безпеки. Йдеться про надання пакетів військової та фінансової допомоги, а також можливість спільного виробництва. Однак при цьому залучення статті 5 про колективну оборону країн Альянсу не взодить у цю пропозицію. Цей варіант викликає у Подоляка багато питань.

"Це означає, що десять років буде війна іти, тобто буде в замороженому стані знаходитись? Тому що тільки при війні тобі потрібні гарантії, які відповідають ізраїльській концепції - тобто першочергове пріоритетне отримання тієї чи іншої зброї, відсутність кількості обмежень тощо", - пояснив він.

Якщо розглядати фінську модель, то після початку ратифікації вступу країни до НАТО Україна може отримати гарантії безпеки як у країн, що входять до Альянсу. У першу чергу йдеться про положення статті 5, під яким напад на одну країну-члена вважається нападом на всіх.

"Війна є війна, вона має дійти до якогось певного фіналу. На мій погляд, будь-який фінал, де ми не заходимо на кордони 1991 року, буде означати, що війна просто тимчасово зупинилась до наступного етапу, який буде ще більш руйнівним для України. Попри всі складнощі, які ми сьогодні маємо, ми маємо дійти в цій війні до фіналу", - наголосив посадовець.

На його думку, після завершення війни Україні з де-факто держави НАТО перейде в де-юре країну Альянсу, що може зайняти від трьох до восьми місяців.

"В цей момент ми маємо отримати потрібні гарантії безпеки, коли будемо фіксувати юридичні наслідки війни з Російською Федерацією, тому що можуть бути окремі люди в Росії, які спробують ще на якомусь етапі щось реваншувати. Тобто ще повикористовувати крилаті ракети. В цей момент мають бути відповідні гарантії безпеки, що всі інші країни також будуть приймати участь в захисті України", - додав радник голови ОП.

Підсумовуючи, Подоляк пояснив, що війна - це перший етап, після якого настане - перехідний, а за ним - юридичний статус члена НАТО. Гарантії ж безпеки потрібні, щоб держава більше не домовлялась про якісь постачання зброї.

"В рамках гарантій безпеки ця зброя має автоматично надаватись, в тому числі максимальні інструменти, такі як F-16 чи ATACMS", - вважає він.

Гарантії безпеки для України

Як раніше повідомляв УНІАН, саміт НАТО має відбутися 11-12 липня у Вільнюсі.

Президент Володимир Зеленський, який, як очікується, візьме участь у цьому заході, поділився своїми очікуваннями. Зокрема, Україна хоче отримати гарантії безпеки від НАТО ще до її вступу в Альянс. Зеленський назвав безглуздою участь у саміті, якщо за його підсумками у країни не буде конкретних сигналів щодо термінів вступу.

Politico повідомляло, що генсек НАТО Єнс Столтенберг в приватному порядку пропонував союзникам прийняти Україну до Альянсу після війни без виконання Плану дій щодо членства (ПДЧ). Наразі серед членів НАТО зростає підтримка такої ідеї, але дві країни виступають проти цього. Проти спрощення процедури вступу України до Альянсу виступав також президент США Джо Байден.

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