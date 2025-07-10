Він закликає американців залишатися на одному боці з Європою.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав Словаччину та її прем'єр-міністра Роберта Фіцо відмовитися від блокування 18-го пакету санкцій проти Російської Федерації.

Як передає The Guardian, це сталося під час його виступу на Конференції з питань відновлення України в Римі. Мерц нагадав, що Україна погодилася на переговори з Росією, оскільки віддана досягненню справедливого миру, але Москва щодня демонструє бажання продовжувати свою жорстоку війну.

Канцлер вважає, що політичним обов'язком Європи є посилення тиску на Москву, щоб змінити розрахунки кремлівського правителя Путіна та посадити його за стіл переговорів:

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"Послання досить просте: ми не здамося".

Також німецький канцлер звернувся з прямим посланням до Вашингтона та президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Він закликає американців бути на одному боці з Європою.

"Ми на одній сторінці, і ми шукаємо стабільного політичного порядку в цьому світі... Залишайтеся з нами, на цьому боці і на цій сторінці нашої спільної історії", - сказав він.

Говорячи про післявоєнне відновлення України, Мерц нагадав, як це відбувалося після Другої світової війни. За його словами, Український фонд розвитку бізнесу створений за зразком аналогічної програми Німеччини після великої війни, а Київ може розраховувати на підтримку міжнародних партнерів.

"Я не хочу робити оманливих історичних порівнянь, але деякі рецепти, які були застосовані тоді, все ще можуть слугувати нам, коли ми зосереджуємося на відновленні України сьогодні", - додав він.

Крім того, політик повідомив про намір підняти оборонно-промислову співпрацю між країнами на вищий рівень, а також підтримав майбутній вступ України в Європейський Союз:

"Щоб бути дуже чіткими в цьому питанні, ми повністю підтримуємо Україну на її шляху до членства в ЄС".

Словаччина блокує нові санкції проти РФ

Як відомо, Братислава виступає проти запровадження нових обмежень проти Росії, оскільки невдоволена планами Європейського Союзу заборонити імпорт російського газу.

Словаччина не вперше блокує або затягує погодження європейських санкцій проти РФ. Після приходу до влади уряду Роберта Фіцо країна дедалі активніше просуває проросійські меседжі, апелюючи до "національних економічних інтересів" та намагаючись зберегти торговельні зв’язки з Росією.

Аналогічну позицію систематично займає й Угорщина, яка неодноразово блокувала або затримувала погодження попередніх пакетів санкцій.

Будапешт використовує санкційну політику ЄС як інструмент торгу для досягнення власних цілей - наприклад, розблокування європейського фінансування чи винятків для угорської економіки.

В обох випадках ідеться про держави-члени ЄС, які дедалі більше дистанціюються від загального європейського курсу жорсткої ізоляції Росії та надають політичні сигнали, що можуть підірвати єдність у межах ЄС щодо підтримки України.

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