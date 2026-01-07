Бельгія готова відправити авіацію та флот в Україну після завершення війни

Де Вевер наголосив, що ці зусилля будуть підкріплені надійною підтримкою з боку США, а також моніторингом під керівництвом США.

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив, що після завершення війни його країна надасть авіацію і флот для збереження миру в Україні.

Так, на своїй сторінці в X, коментуючи засідання "коаліції рішучих" у Парижі, Де Вевер назвав зустріч "продуктивною і вирішальною".

Він заявив, що Бельгія разом із партнерами візьме на себе свою частку міжнародних зусиль, спрямованих на збереження миру в Україні після закінчення військових дій.

"Наш внесок буде зосереджений, зокрема, на забезпеченні повітряних та морських можливостей, а також на зусиллях у сфері підготовки", - зазначив він.

При цьому Де Вевер наголосив, що ці зусилля будуть підкріплені надійною підтримкою з боку США, а також моніторингом під керівництвом США.

"Це забезпечить ефективне стримування і дозволить досягти довгострокової стабільності", - підкреслив він.

Гарантії безпеки - що пропонують інші країни

Раніше стало відомо, що угода щодо гарантій безпеки передбачає відправлення до 20 тис. миротворців до України в разі припинення вогню. На підсумковій прес-конференції Макрон підтвердив, що після припинення вогню до України можуть бути направлені "тисячі французьких солдатів".

У Швеції заявили, що готові надати Україні винищувачі Gripen та ресурси для розмінування Чорного моря після підписання мирної угоди з РФ.

Водночас прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні сказала, що її країна не буде направляти миротворців в Україну.

