Київ поки задоволений: США візьмуть на себе моніторинг припинення вогню, - FT

Велика Британія і Франція створять військові бази по всій Україні та побудують захищені об'єкти для зберігання зброї та військової техніки.

Очолювані Європою "сили стримування" забезпечать "заходи безпеки в повітрі, на морі та на суші" за "підтримки США" після припинення вогню в Україні.

Як пише Financial Times (FT), зобов'язання розмістити війська є найбільш значущою обіцянкою Україні з боку європейських союзників.

Що союзники обіцяють Україні

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зазначив, що після припинення вогню "Велика Британія і Франція створять військові бази по всій Україні та побудують захищені об'єкти для зберігання зброї та військової техніки з метою підтримки оборони України".

Президент Франції Еммануель Макрон зі свого боку зазначив, що переговори засвідчили "зближення" позицій США, України та Європи щодо підтримки, яка знадобиться Києву після мирної угоди.

Видання підкреслило, що це знаменує собою зрушення порівняно з напруженістю у відносинах із Білим домом у 2025 році.

Участь США в гарантіях безпеки

Журналісти додали, що переговори в Єлисейському палаці також знаменують собою найбільш значну пропозицію США щодо участі в зусиллях, спрямованих на створення гарантій безпеки для України.

За словами двох джерел, американські військові очолять високотехнологічний моніторинг будь-якої лінії припинення вогню в Україні, використовуючи безпілотні датчики, дрони і супутники для оцінки можливих атак з боку російських або українських військових.

Офіційні особи, які беруть участь у паризьких переговорах, заявили, що це означає, що надійна і нейтральна система моніторингу припинення вогню має вирішальне значення для потенційної мирної угоди.

"Ми повинні зрештою домовитися про те, як цього припинення вогню можна дотримуватися, контролювати й перевіряти - не шляхом розміщення солдатів, тому що ми говоримо про лінію в 1400 км, і присутність солдатів на лінії не має сенсу ні тактично, ні стратегічно", - сказав представник Єлисейського палацу.

За словами офіційних осіб, залишаються спірні моменти в тому, як характеризувати можливі порушення режиму припинення вогню.

Що далі

Два високопоставлені українські чиновники, які брали участь у паризьких переговорах, заявили, що Київ поки що задоволений результатами, але визнали, що попереду ще багато роботи.

"Мирні переговори США з Україною та її прихильниками поки що не включали тристоронні обговорення з РФ. Неясно, яку частину пропозицій Москва прийме, якщо взагалі прийме", - зазначило видання.

Зустріч у Парижі: новини

Раніше стало відомо, що угода щодо гарантій безпеки передбачає відправлення до 20 тис. миротворців до України в разі припинення вогню. На підсумковій прес-конференції Макрон підтвердив, що після припинення вогню до України можуть бути направлені "тисячі французьких солдатів".

