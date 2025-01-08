Пані посол подякувала конгресменам за внесення резолюції на розгляд до Конгресу.

Двопартійна група членів Палати представників США внесла до Палати представників Конгресу США проєкт резолюції про визнання дій Росії в Україні актом геноциду. Про це повідомила Надзвичайна та Повноважна Амбасадорка України в США Оксана Маркарова у Facebook.

"Всі злочини РФ мають знайти відображення в американському законодавстві, щоб забезпечити покарання російських злочинців та запобігти таким жахливим злочинам у майбутньому", - зазначила Маркарова.

Як повідомила пані посол, у преамбулі проєкту резолюції йдеться, що звірства, скоєні російськими військами в Україні, а також насильницьке переміщення сотень тисяч українців, включаючи дітей, до Росії та тимчасово окупованих територій відповідає критеріям, викладеним у статті II Конвенції ООН про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.

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Резолютивна частина документу засуджує РФ за вчинення актів геноциду, закликає США у співпраці з НАТО та союзниками по ЄС вжити заходів для підтримки українського уряду, щоб запобігти подальшим актам російського геноциду проти українського народу і підтримує трибунали та міжнародні кримінальні розслідування для притягнення російських політичних лідерів і військовослужбовців до відповідальності.

Воєнні злочини росіян в Україні

Як писав УНІАН, російська армія систематично скоює воєнні злочини в Україні, що підтверджується зокрема звітами ООН. При цьому росіяни вдаються фактично до всіх видів таких злочинів – від невибіркового застосування потужної зброї у густонаселених місцевостях до цілеспрямованих вбивств, тортур та згвалтувань.

Окремою проблемою є систематичні вбивства військовополонених та тортури над полоненими і викрадиними цивільними у російських в’язницях.

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