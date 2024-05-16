"Воєнкор" натякнув, що шансів на повернення додому в українців нема.

Російський пропагандист та "воєнкор" Дмитро Стєшин назвав українських військових, які здаються в полон, "смертниками".

Під час одного з пропагандистських стрімів Стєшин натякнув, що здаватися в полон немає сенсу, бо російські воєнні злочинці все одно вб'ють. Фрагмент стріму опублікував український журналіст Денис Казанський.

"Це (здача в полон - УНІАН) мені взагалі незрозуміло. Це потенційні смертники. Не знаю, можливо вони сподіваються, що їх обміняють... Всі ігри у добру волю закінчено, ми оминули цей етап", - сказав Стєшин, відповідаючи на запитання, чи мають полонені надію на повернення додому.

Воєнні злочини росіян в Україні

Як писав УНІАН, російська армія систематично скоює воєнні злочини в Україні, що підтверджується зокрема звітами ООН. При цьому росіяни вдаються фактично до всіх видів таких злочинів – від невибіркового застосування потужної зброї у густонаселених місцевостях до цілеспрямованих вбивств, тортур та згвалтувань.

Окремою проблемою є систематичні вбивства військовополонених та тортури над полоненими і викрадиними цивільними у російських в’язницях.

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