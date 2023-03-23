Дискусія з цього приводу велася протягом восьми місяців, уточнив глава організації.

Глава Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив про скасування планів щодо створення зони демілітаризації навколо Запорізької АЕС.

За словами гендиректора організації, це питання більше не розглядається через труднощі з реалізацією цього процесу. Про це він заявив в рамках свого виступу на семінарі в Американській неурядовій раді з міжнародних відносин.

"Ми прекрасно розуміємо, які додаткові складнощі це принесе, особливо в зоні активних бойових дій. Надзвичайно важко буде здійснювати процес верифікації - за більш ніж одну милю від демілітаризованої зони територія буде надзвичайно мілітаризованою. Тому ми більше не розглядаємо це",- заявив він.

Глава МАГАТЕ уточнив, що тепер організація сконцентрує свої зусилля на безпеці станції. За його словами, важливо, щоб ЗАЕС не атакували й не використовували її територію для ведення бойових дій.

Також Гроссі заявив, що в разі створення демілітаризованої зони навколо ЗАЕС, дії організації могли б трактувати, як "легітимізацію" присутності військ РФ.

Питання демілітаризації ЗАЕС

Нагадаємо, що на початку вересня 2022 року місія МАГАТЕ нарешті домоглася від окупантів дозволу на візит української ЗАЕС, яку окупували російські бойовики під час вторгнення в Україну.

Тоді частина експертів організації прийняла рішення залишитися на станції в рамках контролю за безпекою й для того, щоб попередити можливу ядерну катастрофу. Армія РФ постійне шантажує Україну подібними погрозами.

Також глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі запропонував Радбезу ООН створити зону безпеки та захисту на ЗАЕС. В організації підтримали цю ініціативу, проте далі слів зусилля міжнародних партнерів України в цьому питанні не просунулися.

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