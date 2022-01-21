Розгортання російських військ біля кордонів України називають глобальною загрозою.

Експерти показали нинішній циферблат "Годинника судного дня", які символічно вказують, як близько людство підійшло до глобальної катастрофи, здатної його знищити.

Про це йшлося на віртуальної конференції.

Світ - як і рік тому - знаходиться в 100 секундах від свого кінця, згідно зі стрілками "Годинника судного дня" - проектом, розпочатим американським виданням Bulletin of the Atomic Scientists. За задумом, коли годинник покаже північ, настане апокаліпсис.

На думку експертів, світ вразливий перед катастрофою, викликаною ядерною зброєю, зміною клімату і проривними технологіями в інших областях не менше, ніж торік та позаторік.

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Експерти зазначають, що зміна керівництва США у 2021 році дала надію, що глобальна гонка до катастрофи буде зупинена або навіть звернена назад. І позитивні зміни є, але їх недостатньо.

"Нова американська адміністрація дещо змінила в політиці США, зробивши світ більш безпечним. ... Проте однієї лише зміни керівництва США було недостатньо, щоб звернути назад негативні тенденції в області міжнародної безпеки, які давно формувалися і зберігалися на горизонті загроз у 2021 році", - йдеться в повідомленні.

Серед актуальних загроз називають:

напружені відносини США з Росією і Китаєм;

нестримну ядерну і ракетну експансію Північної Кореї;

безуспішні спроби відродити ядерну угоду з Іраном;

недостатні результати в боротьбі зі зміною клімату;

біологічні загрози, серед яких COVID-19 - не остання;

поширення дезінформації;

розгортання російських військ на кордоні з Україною тощо.

"Україна залишається потенційною гарячою точкою, а розгортання російських військ на кордоні з Україною посилює повсякденну напруженість", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у 2020 році стрілки перевели вперед на 20 секунд, вони стали показувати 100 секунд до ядерної півночі. У такому ж положенні стрілки залишалися і у 2021 році. У 2018 і 2019 роках "Годинник судного дня" знаходився на позначці 2 хвилини до півночі.

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