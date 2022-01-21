Експерти показали нинішній циферблат "Годинника судного дня", які символічно вказують, як близько людство підійшло до глобальної катастрофи, здатної його знищити.
Про це йшлося на віртуальної конференції.
Світ - як і рік тому - знаходиться в 100 секундах від свого кінця, згідно зі стрілками "Годинника судного дня" - проектом, розпочатим американським виданням Bulletin of the Atomic Scientists. За задумом, коли годинник покаже північ, настане апокаліпсис.
На думку експертів, світ вразливий перед катастрофою, викликаною ядерною зброєю, зміною клімату і проривними технологіями в інших областях не менше, ніж торік та позаторік.
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Експерти зазначають, що зміна керівництва США у 2021 році дала надію, що глобальна гонка до катастрофи буде зупинена або навіть звернена назад. І позитивні зміни є, але їх недостатньо.
"Нова американська адміністрація дещо змінила в політиці США, зробивши світ більш безпечним. ... Проте однієї лише зміни керівництва США було недостатньо, щоб звернути назад негативні тенденції в області міжнародної безпеки, які давно формувалися і зберігалися на горизонті загроз у 2021 році", - йдеться в повідомленні.
Серед актуальних загроз називають:
- напружені відносини США з Росією і Китаєм;
- нестримну ядерну і ракетну експансію Північної Кореї;
- безуспішні спроби відродити ядерну угоду з Іраном;
- недостатні результати в боротьбі зі зміною клімату;
- біологічні загрози, серед яких COVID-19 - не остання;
- поширення дезінформації;
- розгортання російських військ на кордоні з Україною тощо.
"Україна залишається потенційною гарячою точкою, а розгортання російських військ на кордоні з Україною посилює повсякденну напруженість", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у 2020 році стрілки перевели вперед на 20 секунд, вони стали показувати 100 секунд до ядерної півночі. У такому ж положенні стрілки залишалися і у 2021 році. У 2018 і 2019 роках "Годинник судного дня" знаходився на позначці 2 хвилини до півночі.