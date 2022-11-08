За його словами, дуже важливо дізнатись, чому саме Тегеран допомагає Москві.

Екс-командувач Сухопутних сил США в Європі генерал-лейтенант Бен Годжес заявив що є декілька речей, які західні партнери мають зробити, щоб допомогти Україні зупинити постачання Іраном зброї для Росії.

В інтерв’ю Радіо Свобода Годжес наголосив, що треба дізнатись, з яких причин Тегеран допомагає Москві.

"По-перше, ми повинні викрити, про що саме домовились у Кремлі з Тегераном. Чому іранці надають зброю, ризикуючи посилити санкції в той час, коли переглядається ядерна угода? Навіщо їм це робити? І я припускаю, що це якось пов’язано з тим, що Росія пропонує ядерну зброю чи ядерні можливості, чи ділиться знаннями, чи чимось подібним, щоб допомогти Ірану. Тож це треба викрити", – пояснив генерал.

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Також на його думку, необхідно допомогти Україні протистояти безпілотникам і балістичним ракетам з Ірану.

"Треба негайно надати більше можливостей протиповітряної і протиракетної оборони, а також будь-які новітні можливості для збивання безпілотників. Ми повинні шукати способи перервати шляхи їхнього постачання. Як ці дрони потрапляють з Ірану в Росію чи в Крим? Я маю на увазі, що на цьому шляху повинні бути способи зупинити це. А потім, звісно, дістатися і до їхнього джерела", – додав Годжес.

За словами генерала, якщо Захід не може змусити Іран припинити допомагати РФ, "то, можливо, повинні відбуватися якісь вибухи на заводах, які не можна пояснити, автомобільні інциденти з людьми, які беруть участь у цьому процесі в Ірані".

"І, звісно, іранські техніки, які в Криму допомагають росіянам, вони теж мають стати вимираючим видом", – підсумував він.

Роль Ірану у війні в Україні

У серпні стало відомо, що Іран продав Росії тисячу своїх безпілотників, хоча сама влада Ірану заперечує це.

У середині жовтня з'явилися повідомлення, що Росія замовила у Ірану ще понад 2 тис. таких дронів. Крім того, РФ нібито має отримати звідти балістичні ракети класу "земля-земля" Fateh-110 і Zolfaghar.

2 листопада очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна поінформувала Іран про наслідки у разі продажу Росії балістичних ракет класу "земля-земля", які можуть вражати цілі на відстані 300 і 700 км.

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