Генерал Каволі наголосив, що війна в Україні стала викликом для колективної безпеки НАТО, але альянс зумів швидко відреагувати, посиливши свій східний фланг.

Верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі, з яким 29 березня провів розмову головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, закликав продовжувати підтримувати Україну до перемоги й не допустити російського успіху.

"Ми маємо продовжувати підтримувати спроможності українців, щоб вони перемогли. Росія не може вийти з цієї війни з перемогою, наше майбутнє просто не витримає цього", – заявив він час виступу у Берліні з нагоди 75-ї річниці Плану Маршала, передає "Голос Америки".

Він додав, що США та ЄС щодня тренують українців і в рамках двосторонніх програм, і в рамках військової допомоги ЄС.

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"На сьогодні понад 11 тисяч українських солдатів проходять колективну підготовку у нас, в різних місцях по всій Європі. Ці солдати зможуть вплинути на ситуацію (на полі бою)", – сказав американський генерал.

Каволі наголосив, що війна в Україні стала викликом для колективної безпеки НАТО, але альянс зумів швидко відреагувати, посиливши свій східний фланг.

"У відповідь на російське вторгнення в Україну, альянс НАТО створив більшу і потужнішу військову структуру на східному флангу. Зараз під моїм командуванням понад 40 тисяч військових, і ще 200 тисяч військових, яких країни привели до готовності на випадок, якщо я їх буду потребувати. У нас є майже 100 літаків, які патрулюють повітряний простір зараз, майже 100 суден, яку контролюють ситуацію на воді", – сказав головнокомандувач сил НАТО в Європі.

Він віддав належне згуртованості та єдності, яку демонструє Альянс з часу російського вторгнення.

"Союзники та партнери активізувались заради захисту цінностей свободи та демократії, вони поставили інтереси України навіть вище своїх інтересів", – заявив генерал Каволі.

Війна в Україні: останні заяви НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що російський диктатор Володимир Путін не планує миру в Україні та веде війну на виснаження. За його словами, бої в Бахмуті демонструють, що навіть задля мінімальної вигоди, Росія готова кинути тисячі військових.

На початку березня Столтенберг також наголосив, що НАТО продовжить надавати підтримку Україні у війні з РФ. Альянс буде надавати нашій державі все необхідне.

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