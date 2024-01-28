США цікавить оборонний потенціал, який Греція могла б передати або продати Україні.

Держсекретар США Ентоні Блінкен запропонував прем'єр-міністру Греції Кіріакісу Міцотакісу віддати Україні зброю. Натомість Вашингтон пообіцяв надати допомогу на суму 200 мільйонів доларів.

Зазначається, що США цікавить оборонний потенціал, який Греція могла б передати або продати Україні.

"Якщо ці можливості становлять інтерес для України, і поки уряд США не оцінить їх статус і цінність, ми можемо вивчити можливості можливого додаткового фінансування Збройних сил Греції на суму до 200 мільйонів доларів США", - йдеться у повідомленні грецького видання Kathimerini.

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У свою чергу Міцотакіс заявив про "важливий день" для національної оборони і дипломатії Греції. При цьому він вказав, що лист від Блінкена підкреслює і закріплює глибину греко-американських відносин.

У листі також йдеться, що 27 вересня 2022 року завершилася передача Греції 30 мільйонів доларів на оборонні закупівлі через зовнішнє військове фінансування, щоб заохотити підтримку України.

Держдепартамент США раніше дозволив продаж Греції винищувачів F-35 і супутнього обладнання на суму 8,6 мільярда доларів. Агентство з питань співробітництва з безпеки Пентагону повідомило, що мова йде про придбання до 40 винищувачів, 42 двигунів, систем наведення, запасних частин та іншого обладнання.

Допомога від Греції - головні новини

12 серпня 2023 року Афіни приєдналися до гарантіям безпеки для України, які раніше схвалили країни G7.

28 серпня стало відомо, що Греція може передати Україні 100 танків Leopard 1A5, які ще експлуатувалися.

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