Політика Трампа в Гренландії та Україні позбавила США довіри ключових союзників, - Reuters

Експерти кажуть, що вимоги віддати Гренландію завдали довгострокової шкоди альянсам США.

Зовнішня політика США з початку другого терміну Дональда Трампа часто різко змінювалася з низки питань і формулювалася без участі чиновників з питань національної безпеки. Натомість дії адміністрації президента США були продиктовані виключно Трампом і невеликою групою його найближчих помічників.

Як пише Reuters, багато в чому такий підхід працює на користь Трампа, з огляду на його підозріле ставлення до вашингтонської бюрократії і бажання швидко втілювати свої рішення в життя. Але раптові заяви і несподівані зміни, що випливають з цього, ризикують завдати непоправної шкоди відносинам з ключовими союзниками США.

Військові дії

Небезпека такого централізованого – і персоналізованого – підходу стала очевидною за останні кілька тижнів, коли Трамп і чиновники його адміністрації в інтерв'ю і в соціальних мережах неодноразово натякали на можливість застосування сили в Гренландії. Ці коментарі посіяли тривогу у Вашингтоні і серед союзників США.

"Законодавці зателефонували держсекретарю Марко Рубіо і високопоставленим чиновникам Білого дому, виклавши свої побоювання і порадивши адміністрації не робити подальших кроків, повідомило одне з джерел. Деякі республіканські законодавці також повідомили представникам адміністрації, що побоюються можливого розслідування у справі про імпічмент у зв'язку з будь-яким військовим вторгненням до Гренландії", - пише Reuters.

І хоча, за словами двох джерел, близьких до адміністрації, військові дії ніколи серйозно не розглядалися, Корі Шейк, колишній співробітник Пентагону і Білого дому, що працює в Американському інституті підприємництва, заявила, що загроза Трампа захопити Гренландію силою вже завдана:

"Трамп настільки непослідовний у своїх погрозах, що неможливо гарантувати, що він не зробить це знову. Він зробив Сполучені Штати негідними довіри в очах наших найближчих друзів".

Централізовані рішення

Практика Трампа щодо централізації зовнішньополітичних рішень, опори на довірених помічників і фактичного усунення експертів є постійною темою його другого терміну.

Це відбувалося кілька разів під час переговорів про припинення війни Росії в Україні. Зокрема, восени в результаті зустрічей між спеціальним посланцем Трампа Стівом Віткоффом, його зятем Джаредом Кушнером і російським посланцем Кирилом Дмитрієвим був розроблений план з 28 пунктів щодо припинення війни.

При цьому багато високопоставлених американських чиновників у Держдепартаменті та Раді національної безпеки, які зазвичай були б у курсі розвитку такого плану, не були поінформовані про процес, повідомляли джерела.

Представник Державного департаменту заявив: "В адміністрації президента Трампа панує атмосфера тісної співпраці, і є віддані своїй справі державні службовці, які сумлінно просувають ключові пріоритети. А є й анонімні джерела, які скаржаться пресі і явно не володіють ні здоровим глуздом, ні характером, необхідними для реалізації програми президента Трампа".

Політика Трампа

Раніше Трамп пригрозив ввести для Канади 100% мито на весь її експорт до США в разі укладення нею торговельної угоди з Китаєм. Це рішення вже розкритикували в Сенаті.

Трамп викликав хвилю обурення у Великій Британії заявою, що нібито британські війська залишалися "за лінією фронту" в Афганістані. Це викликало обурення з боку прем'єр-міністра Кіра Стармера та інших політичних лідерів, зокрема, короля Карла III, чий син принц Гаррі служив на передовій пілотом вертольота і втратив друзів у боях. Через кілька днів глава Білого дому змінив свою позицію на вихідних і похвалив британських солдатів, які воювали там під керівництвом США.

