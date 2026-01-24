У Гренландії відкинули зазіхання США на корисні копалини острова

Наая Натаніельсен підкреслила, що питання контролю над корисними копалинами острова не може обговорюватися за спиною Гренландії.

Міністр гірничодобувної промисловості Гренландії Наая Натаніельсен заявила, що майбутнє розвитку сектора корисних копалин острова не може вирішуватися за його межами. В інтерв'ю Politico вона відреагувала на спроби президента США Дональда Трампа отримати контроль над ресурсами Гренландії.

"Все обговорюється, крім нашого суверенітету", - сказала Натаніельсен у відповідь на заяву Трампа про те, що він досяг угоди про ресурси острова з генсеком НАТО Марком Рютте.

Міністр підкреслила, що питання контролю над корисними копалинами острова не може обговорюватися за спиною Гренландії.

"Це було б рівнозначно відмові від суверенітету, тобто від нашої юрисдикції над тим, що відбувається з нашими корисними копалинами. Я не кажу, що угода неможлива, і уряд не має заперечень проти нарощування потенціалу НАТО в Гренландії або будь-якого роду моніторингу. Але ми не можемо почати обмінювати корисні копалини на суверенітет", - додала Натаніельсен.

У виданні зазначили, що в Гренландії зосереджена достатня кількість деяких видів рідкоземельних елементів, щоб задовольнити чверть світового попиту, а також величезні запаси нафти, газу, золота і металів, що використовуються у виробництві чистої енергії. Проте, практично жоден з цих ресурсів не видобувається.

Як Україна може допомогти в захисті Гренландії

Раніше президент України Володимир Зеленський під час виступу в Давосі розкритикував європейські країни за те, як вони намагаються захистити Гренландію від РФ і Китаю. За його словами, відправки 30 або 40 солдатів недостатньо для захисту острова.

Зеленський додав, що Україна знає, як вирішити цю проблему. За словами президента, якщо російські бойові кораблі вільно ходять навколо Гренландії - Україна може допомогти.

Зеленський зазначив, що Україна знає, як воювати на морі. Він запевнив, що у Києва є експертиза і зброя, щоб переконатися, що жоден з кораблів РФ або Китаю не залишиться.

