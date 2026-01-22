'Мені цього не сказали': Трамп різко відповів Данії щодо Гренландії

Президент США додав, що питання Данії волів би обговорити з генсеком НАТО, назвавши його "важливішим".

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Данія має повідомити його особисто, якщо не хоче перемовин щодо майбутнього Гренландії.

Така заява американського лідера пролунала на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі, де він зустрівся з генсеком НАТО Марком Рютте. Журналісти попросили Трампа прокоментувати заяву очільника МЗС Данії про те, що країна не готова обговорювати питання купівлі Гренландії з Вашингтоном.

На це Трамп відповів так:

"Мені цього не сказали. Я не люблю дізнаватися про це через другі руки. Якщо вони хочуть щось сказати мені, нехай скажуть мені в обличчя".

Крім того, американській лідер заявив, що питання Данії хотів би обговорювати з генсеком НАТО, назвавши його "важливішим".

Трамп і Гренландія

Дональд Трамп не раз стверджував, що США мають встановити контроль над Гренландією. Причиною він називає стратегічні інтереси США. Він каже, що лише Вашингтон може забезпечити безпеку цього арктичного острова.

CNN у своєму матеріалі стверджує, що Трамп має рацію щодо важливості Гренландії для арктичного регіону. Журналісти зазначають, що Москва десятиліттями розширює свою військову присутність в Арктиці, інвестуючи мільярди доларів у нові та існуючі об'єкти.

Раніше президент США заявив, що обговорив питання Гренландії з Марком Рютте. За його словами, вже сформовано основу для майбутньої угоди.

