У Данії розповіли, чи вдалося їм змінити позицію США щодо Гренландії

У Білому домі відбулася зустріч Джей Ді Венса та Рубіо з представниками Данії.

Міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен заявив, що їм не вдалося змінити позицію США щодо Гренландії. Про це пише Радіо Свобода.

За підсумками зустрічі в Білому домі він розповів, що була "відверта, але конструктивна" дискусія, але позиції сторін "продовжують відрізнятися".

"Мушу сказати, що з цього питання наші позиції продовжують відрізнятися. Президент (Трамп) ясно виклав свої погляди, а у нас інша позиція…Королівство Данія, як і раніше, вважає, що довгострокова безпека Гренландії може бути забезпечена з існуючою системою", - сказав дипломат.

Расмуссен стверджує, що під час зустрічі сторони домовилися продовжити переговори та сформувати на високому рівні робочу групу "щоб вивчити, чи можемо ми знайти спільний шлях уперед".

Він висловив сподівання, що перша зустріч групи відбудеться протягом кількох тижнів.

Зазначається, що у Білому домі відбулася зустріч віцепрезидента США Джей Ді Венса та держсекретаря Марко Рубіо з міністром закордонних справ Данії Ларсом Локке Расмуссеном та міністром незалежності та закордонних справ Гренландії Вівіан Мотцфельдт.

Раніше повідомлялось, що Данія надсилає військове підкріплення до Гренландії на тлі погроз анексії острова з боку США - у понеділок один із літаків ВПС Данії приземлився в аеропорту Нуук із військовими спеціалістами.

Передові військові загони мають на меті підготувати острів до прийому більших сил данської армії та армій союзників цієї країни, зокрема забезпечити готовність логістики та навколишнього середовища для прийому будь-яких основних сил у майбутньому.

