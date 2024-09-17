У Грузії заборонили одностатеві шлюби, трансгендерний перехід та усиновлення дітей одностатевими парами.

Парламент Грузії ухвалив у цілому так званий пакет "анти-ЛГБТ" законів та поправок. За відповідне рішення проголосували 84 депутати, при цьому опозиція, яка бойкотує роботу парламенту, у голосуванні участі не брала, повідомляє NewsGeorgia.

Зазначається, що ця тема є частиною передвиборчої програми правлячої партії "Грузинська мрія", яка оголосила себе борцями за традиційні цінності.

"Запропоновані "Грузинською мрією" поправки передбачають, зокрема, заборону на реєстрацію будь-яких шлюбів, окрім союзу чоловіка та жінки, усиновлення неповнолітніх гомосексуальними парами та операції зі зміни статі. У школах хочуть заборонити надання інформації, яка може бути інтерпретована як "пропаганда приналежності до протилежної статі, одностатевих стосунків чи інцесту". Мовникам, рекламодавцям та кінотеатрам доведеться редагувати контент з урахуванням вимог закону", - пише видання. Відео дня

Згідно з повідомленням, закон також забороняє проведення зборів, які можуть бути витлумачені як ЛГБТ-пропаганда — фактично під це може потрапити будь-який захід, на якому присутні ЛГБТ-громадяни.

"Міжнародні організації висловили стурбованість тим, що в існуючому вигляді "анти-ЛГБТ" пакет закріплює стигматизацію та сприятиме дискримінації", - резюмує ЗМІ.

Як відомо, у листопаді 2024 року в Росії заборонили ЛГБТ. Зокрема, Верховний суд РФ визнав ЛГБТ екстремістським рухом. Відтоді діяльність міжнародного співтовариства заборонена на території РФ.

Копіювання грузинським парламентом законів РФ

Як повідомляв УНІАН, у травні цього року парламент Грузії остаточно ухвалив закон про "іноагентів". За подолання вето президента країни проголосували 84 депутати зі 150.

Цьому передували тривалі багатотисячні протести у Тбілісі та інших містах. Опозиція вважає ухвалений документ калькою зі схожого закону, що діє в Росії. Там його використовують для придушення інакомислення.

Вас також можуть зацікавити новини: