Президент США попросив усіх американців "допомогти пом’якшити напруження і втихомирити темпераменти".

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп звернувся до американців із закликом не вдаватися до насильства на мітингах.

Про це йдеться у його заяві, оприлюдненій на сайті Білого дому.

“У зв’язку із надходженням повідомлень про нові демонстрації я наполегливо закликаю, що не повинно бути насильства, жодних правопорушень і вандалізму в будь-якому прояві”, - наголосив Трамп.

Президент заявив, що насильство не є тим, що він відстоює, і не є тим, що відстоює Америка.

“Я закликаю усіх американців допомогти пом’якшити напруження і втихомирити темпераменти”, - додав Трамп.

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Імпічмент Трампу: що відомо

6 січня у Вашингтоні сотні прихильників Трампа увірвались до будівлі Капітолію в той час, коли там проходило спеціальне спільне засідання обох палат Конгресу з питання підрахунку і затвердження голосів колегії виборників на виборах президента і віце-президента США.

Після кількох годин безладів поліція звільнила будівлю Капітолію від протестувальників. Спецзасідання відновилося, і конгресмени затвердили перемогу на виборах президента кандидата від Демократичної партії Джо Байдена.

Своєю чергою Трамп пообіцяв впорядковану передачу влади Байдену.

11 січня представники демократичної більшості у Палаті представників США представили проект резолюції про імпічмент Трампу за "підбурювання до заколоту". Ухвалення резолюції про імпічмент відбудеться вночі 13 січня.

Трамп вважає ініційований Демократичною партією проти нього імпічмент найбільшим "полюванням на відьом" в історії політики.

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Автор: Віталій Саєнко