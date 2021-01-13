Трампа звинувачують у підбурюванні громадян до штурму будівлі Капітолія.

Палата представників США почала розгляд проекту резолюції про оголошення імпічменту президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу.

Про це повідомляє CNN.

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Трампа звинувачують у підбурюванні громадян до штурму будівлі Капітолія минулого тижня.

Очікується, що перші дебати триватимуть близько години й безпосередньо стосуватимуться тексту резолюції. Потім пройде голосування.

Імпічмент Трампу намагаються оголосити вже вдруге. Однак журналісти зауважують, що навіть за умови ухвалення резолюції американський глава, найімовірніше, залишиться на посаді до закінчення свого президентського терміну. Адже рішення повинен підтримати ще Сенат.

Ситуація після виборів у США: що потрібно знати

6 січня у Вашингтоні сотні прихильників Трампа увірвались до будівлі Капітолію в той час, коли там проходило спеціальне спільне засідання обох палат Конгресу з питання підрахунку і затвердження голосів колегії виборників на виборах президента і віце-президента Сполучених Штатів.

Після кількох годин безладів поліція звільнила будівлю Капітолію від протестувальників. Спецзасідання відновилося, і конгресмени затвердили перемогу на виборах президента кандидата від Демократичної партії Джо Байдена.

7 січня обидві палати Конгресу США завершили підрахунок голосів колегії виборників і затвердили перемогу Байдена на виборах президента.

Своєю чергою Трамп пообіцяв впорядковану передачу влади Байдену.

Інавгурація Байдена запланована на 20 січня.

11 січня представники демократичної більшості у Палаті представників США представили проект резолюції про імпічмент президенту Дональду Трампу за “підбурювання до заколоту”.

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Автор: УНІАН