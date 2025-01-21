Президент залишив поза увагою теми, які були основними в його передвиборчій кампанії.

Дональд Трамп у своїй інавгураційній промові дав грандіозні обіцянки, включно з клятвою відправити війська на американсько-мексиканський кордон і заявою про те, що уряд не визнаватиме жодних інших статей, окрім чоловічої та жіночої. Водночас, вказує Politico, Трамп уникав тем, які були основними під час передвиборчої кампанії і можуть визначити успіх його другого президентства, серед них - війна в Україні, тарифи та аборти.

Україна

Під час передвиборчої кампанії Трамп обіцяв, що в разі обрання президентом він припинить війну в Україні протягом 24 годин. Однак це питання не отримало навіть короткої згадки в інавгураційній промові президента - натомість він зосередився на успіху нещодавньої угоди про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС.

Однак він сказав, що його "найгордішою спадщиною" буде бути "миротворцем і об'єднувачем", заявивши, що вимірюватиме успіх "не тільки за виграними битвами, а й за війнами, які ми закінчили", а також "за війнами, у які ми ніколи не вплутуємося".

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Аборти

Це було питання № 1 для демократів під час передвиборчої кампанії. Трампу вдалося нейтралізувати його в президентських перегонах, пообіцявши залишити питання про доступ до абортів на розсуд штатів.

Рішення Трампа не говорити про це свідчить про те, наскільки глибоко поляризуючим залишається це питання для країни, і про його бажання триматися подалі від цього політичного питання.

Влада судів

Республіканці вже давно зациклені на тому, щоб зрушити суди на свій бік. У свій перший термін Трамп зміг призначити до Верховного трьох консервативних суддів - Ніла Горсуча, Бретта Кавано та Емі Коні Барретт. Проте під час звернення Трампа в понеділок не йшлося про консервативних суддів або зсув "вправо" в судах, а тільки про відновлення "справедливого, рівного і неупередженого правосуддя в рамках конституційного верховенства закону", пише Politico.

Тарифи

У понеділок Трамп пообіцяв створити "Службу зовнішніх доходів" для збору тарифів та інших надходжень з іноземних держав і пообіцяв "перебудувати" торговельну систему країни. Однак він не став уточнювати, якими саме митами він збирається обкласти імпортні товари з інших країн, включно з Канадою, Мексикою та Китаєм, хоча в листопаді Трамп пообіцяв запровадити 25-відсоткові тарифи на Мексику і Канаду в перший же день свого перебування на посаді.

"Ухилення від обговорення цих складних тем свідчить про те, що новій адміністрації все ще доводиться враховувати конкуруючі інтереси, оскільки президент отримує поради від людей з різними поглядами на торгівлю, іноземні справи і такі аспекти внутрішньої політики, як аборти", - пише видання.

Чому Трамп не згадав Україну

CNN пише, що є дві найочевидніші причини. По-перше, після отримання виконавчої влади Трамп міг вирішити утриматися від коментарів щодо своєї позиції та термінів завершення війни. Це видається найбільш раціональним підходом з огляду на складність завдання та небажання брати публічні зобов'язання.

По-друге, можливо, Трамп усвідомив масштабність проблеми і зрозумів, що його ідея швидкої перемоги недосяжна в короткостроковій перспективі. Ймовірно, він готовий прийняти тривалий і складний процес переговорів.

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