Рекорд серед усіх президентів: Трамп зібрав на інавгурації $239 млн пожертв

Дональд Трамп зібрав рекордні 239 мільйонів доларів на інавгураційних урочистостях. Компанії Hyundai Motor America, Nvidia Corp. і Target Corp. зробили мільйонні пожертви на інавгураційний комітет президента США.
Як повідомляє Bloomberg, загальна сума зборів склала $239 млн — це рекорд серед усіх президентських інавгурацій у США. Для порівняння, у 2017 році Трамп зібрав $107 млн, а Обама з Байденом разом — $157 млн за три інавгурації. На відміну від демократів, Трамп не запроваджував обмежень для донорів.
Комітет повернув понад $6 млн у вигляді відшкодованих пожертв. Кошти йшли на прийоми, вечірки та інші заходи. Інформацію про витрати розкриють не раніше наступного року.
Після перемоги Трампа у 2024 році великий бізнес змінив тон. Керівники Apple, Meta, Amazon і Alphabet підтримали інавгурацію.
Nvidia пожертвувала $1 млн, хоча компанія втратила $5,5 млрд через заборону продавати чіп H20 до Китаю.
Target і Hyundai також дали по $1 млн, попри ризики від імпортних тарифів.
Ripple Labs — $4,9 млн, Coinbase, Crypto.com, Galaxy Digital, Paradigm і Kraken — по $1 млн.
Robinhood — $2 млн.
Найбільша пожертва — $5 млн — надійшла від Pilgrim's Pride Corp., виробника м’яса птиці. Загалом понад 140 донорів передали $1 млн або більше.
Закон США дозволяє інавгураційним комітетам самостійно регулювати внески, окрім випадків з іноземними донорами — вони заборонені. Комітет Трампа не зобов’язаний публічно звітувати про витрати до 2026 року, коли подасть податкову декларацію.
Інавгурація Трампа: останні новини
20 січня Трамп офіційно вступив на посаду президента США. Республіканець дав багато різних обіцянок, які має намір виконати на новій посаді, включно із завершенням війни в Україні.
Трамп перед інавгурацією згадав Україну і анонсував переговори з Путіним. На мітингу у Вашингтоні 19 січня він привселюдно пообіцяв закінчити війну в Україні та заявив, що відразу після вступу на посаду буде контактувати з російським диктатором Володимиром Путіним.
20 січня новообраний президент США Дональд Трамп разом зі своєю дружиною Меланією Трамп прибули до Білого дому. Там їх привітали нинішній очільник Вашингтона Байден і перша леді Джилл Байден.