Путін прибуває до Індії в четвер у рамках свого першого візиту до країни з часу повномасштабного вторгнення в Україну.

Індія заплатить Росії близько 2 мільярдів доларів за оренду атомного підводного човна. Про це з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, повідомляє Bloomberg.

Домовленості про оренду передували десятирічні переговори. Вони неодноразово призупинялися через суперечки щодо ціни.

Тепер сторони нібито остаточно домовилися. Індія очікує отримати корабель протягом двох років, хоча складність проєкту може призвести до більш пізніх термінів передачі субмарини.

Відео дня

Bloomberg повідомляє, що у листопаді індійські офіційні особи відвідали російський суднобудівний завод.

Також нещодавно начальник штабу ВМС Індії Дінеш К. Тріпаті повідомив журналістам, що незабаром очікується введення в експлуатацію ударного підводного човна. При цьому він не надав ніяких деталей.

За даними джерел, згідно з умовами оренди, російський ударний підводний човен не зможе використовуватися у війні.

Водночас він допоможе Індії навчати моряків та вдосконалювати операції з атомними підводними човнами під час створення власних субмарин.

Орендований корабель перебуватиме у складі Військово-морських сил Індії протягом 10 років. Контракт на оренду включатиме обслуговування субмарини.

Це не перший такий випадок. У січні 2012 року російська атомна субмарина проєкту 971У "Щука-Б"‎ під назвою Chakra була передана в лізинг ВМС Індії строком на 10 років. У червні 2021 році після надзвичайної події на борту субмарину повернули назад раніше встановленого терміну.

Візит Путіна до Індії – що відомо

У четвер Путін прибуває до Індії в рамках свого першого візиту до країни з часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він зустрінеться з прем’єр-міністром Нарендрою Моді, щоб підкреслити оборонні та енергетичні зв’язки між двома країнами.

В останні місяці Моді прагнув зміцнити відносини з Росією та Китаєм, щоб підтвердити стратегічну автономію Індії після того, як президент США Дональд Трамп запровадив мита на індійські товари.

Уряд Моді наразі веде переговори про торговельну угоду, щоб знизити ці обмеження. Останні були введені Трампом для того, щоб натиснути на Індію в питанні закупівлі російської нафти.

Вас також можуть зацікавити новини: