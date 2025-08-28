За словами Пітера Наварро, всі в Америці програють через те, що робить Індія.

Торговий радник Білого дому Пітер Наварро посилює тиск на Індію, аби вона припинила закупівлі російської нафти. Також він звинуватив Нью-Делі в тому, що вона фінансує кампанію Кремля в Україні та назвав конфлікт "війною Моді". Про це пише Bloomberg.

Після того, як адміністрація президента США Дональда Трамп подвоїла мита на Індію до 50%, аби забезпечити поступки в торгівлі та чинити тиск на Росію, Наварро заявив, що прем'єр-міністр країни Нарендра Моді фінансує "військову машину".

"Я маю на увазі війну Моді, тому що шлях до миру пролягає, частково, через Нью-Делі", - наголосив радник.

За його словами, купуючи російську нафту "зі знижкою", Індія допомагає Росії та шкодить США, які змушені фінансувати Україну.

"Всі в Америці програють через те, що робить Індія. Споживачі, підприємства, працівники втрачають, тому що високі тарифи Індії коштують нам робочих місць, заводів, доходів і вищих зарплат. А потім втрачають платники податків, тому що ми мусимо фінансувати війну Моді", - додав він.

Мита щодо Індії

У Bloomberg підкреслили, що 50% мита торкнуться понад 55% товарів, які постачаються до США. Зокрема через мита постраждають десятки трудомістких галузей, таких як текстильна та ювелірна.

"Підвищення мита на товари з Індії відбулося попри місяці переговорів між Нью-Делі та Вашингтоном. Хоча Індія була однією з перших країн, яка розпочала переговори з адміністрацією Трампа, чиновники висловили незадоволення високими митами та протекціоністською політикою в таких ключових галузях, як сільське господарство. Фермери є важливим виборчим блоком у найнаселенішій країні світу", - пояснили у виданні.

Наварро також додав:

"Мене турбує те, що індійці так зарозуміло ставляться до цього питання. О, у нас немає вищих тарифів. О, це наш суверенітет. Ми можемо купувати нафту у кого завгодно. Індія, ти найбільша демократія у світі, так? Поводься відповідно".

Індія та російська нафта - що відомо

Раніше президент США Дональд Трамп розкритикував Індію за закупівлю російської нафти. Таку думку підтримали не лише Наварро, але й міністр фінансів Скотт Бессент, який звинуватив найбагатші сім'ї країни у спекуляції.

"Історично Індія не була значним імпортером російської нафти, більше покладаючись на Близький Схід, але вона скористалася нагодою, щоб стримати внутрішні витрати на енергію. Нью-Делі захищає свої зв'язки з Росією і називає дії Вашингтона "несправедливими, невиправданими і необґрунтованими". З початку посилення критики з боку США Індія зменшила, але не припинила закупівлі", - нагадали у Bloomberg.

Також Bloomberg писав, що Індія образилася на мита Трампа і хоче активніше "дружити" з Росією. Зокрема міністр закордонних справ Індії Субрахманьям Джайшанкар наголосив, що зростаюча глобальна невизначеність змушує країну знову звернути увагу на "надійних і стабільних партнерів".

