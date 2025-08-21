За словами міністра закордонних справ Індії, зростаюча глобальна невизначеність змушує країну знову звернути увагу на "надійних і стабільних партнерів".

Індія та Росія прагнуть збільшити свій річний товарообіг приблизно на 50% протягом наступних п'яти років, до 100 мільярдів доларів. Це відбувається на тлі зростання напруженості у відносинах Нью-Делі зі США та погроз Дональда Трампа на адресу Москви, повідомляє Bloomberg з посиланням на міністра закордонних справ Індії Субрахманьяма Джайшанкара.

Не згадуючи безпосередньо США та їхню торговельну політику, Джайшанкар заявив на Індійсько-російському бізнес-форумі, що зростаюча глобальна невизначеність змушує країну знову звернути увагу на "надійних і стабільних партнерів".

"Ми всі гостро усвідомлюємо, що зустрічаємося на тлі складної геополітичної ситуації. Наші лідери продовжують тісно і регулярно взаємодіяти", - сказав він.

Джайшанкар також запропонував Індії та Росії рішуче працювати над розширенням взаємної торгівлі, заохочувати створення більшої кількості спільних підприємств між компаніями двох держав.

Індія віддалилася від США після оголошення Трампом про додаткові 25% мита на індійські товари та погроз збільшити їх до 50% - ставки, яка зробить неконкурентоспроможним індійський експорт до США. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді назвав Путіна "другом" після телефонної розмови з російським диктатором, а Делі зробив крок до зміцнення відносин з Китаєм. Очікується, що наприкінці серпня Моді відвідає Піднебесну.

Мита Трампа для Індії - останні новини

30 липня президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження 25% мит для індійських товарів з 1 серпня. Він зазначив, що запровадить додатковий штраф за закупівлі енергоносіїв у Росії.

6 серпня Трамп оголосив про запровадження додаткового 25% мита на індійські товари з 27 серпня. У Білому домі не виключили, що аналогічні рішення будуть ухвалені і стосовно інших покупців російської нафти. Хоча далі слів справа наразі не пішла.

Деякі індійські НПЗ тимчасово припинили купувати нафту з РФ після погроз президента США запровадити вторинні санкції для покупців російської сировини. Однак 20 серпня стало відомо, що державні підприємства відновили купівлю російської нафти.

