Іноземні кредитори не визнають російську валюту як погашення валютного боргу.

Мінфін Росії переказав кошти для виплати купонного доходу та погашення єврооблігацій в рублях, адже іноземний банк не дозволив проводити виплату у доларах.

Про це повідомила пресслужба Мінфіну РФ.

У поясненні йдеться про те, що іноземний банк-кореспондент відмовив у виконанні доручень за єврооблігаціями з терміном погашення у 2022 році та 2042 році у загальній сумі 649,2 млн доларів.

"4 квітня 2022 р. Мінфін Росії перерахував кошти НКО АТ "Національний розрахунковий депозитарій" для здійснення зазначених виплат у валюті Російської Федерації за офіційним курсом Банку Росії на 4 квітня 2022 р. … на рахунки своїх клієнтів-депозитаріїв щодо розрахунків з усіма власниками даних боргових інструментів", – йдеться у повідомленні.

У Росії такі зобов’язання вважають "виконаними", проте у більшості випадків іноземні кредитори не визнають російську валюту як погашення валютного боргу. Якщо так станеться у випадку з виплатою у понеділок, це означатиме технічний дефолт РФ.

Цьому може завадити одне "але": після хвилі санкцій у 2014 році внаслідок анексії українського Криму, Росія почала додавати у свої євробонди випуску після 2018 року можливість виплати в рублях як альтернативу. Наразі не зрозуміло, чи містить її згадані випуски і чи погодяться власники боргу на таке погашення.

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