Після аналогічного договору з Північною Кореєю Пхеньян відправив свої війська рятувати росіян під Курськом.

Іран і Росія уклали "Договір про всеосяжне стратегічне партнерство", який стосується, зокрема, оборонної сфери. Про це повідомляє російське агентство ТАСС.

Документ за підсумками переговорів у Кремлі підписали президенти двох країн - Масуд Пезешкіан і Володимир Путін. Як повідомляється, договір закріплює статус країн як "стратегічних партнерів" і визначає "правові рамки для подальшого розвитку співпраці на довгострокову перспективу".

За словами іранських і російських офіційних осіб, договір стосується всіх сфер, включно з військовою, енергетичною, фінансовою, науковою тощо.

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Як пише Reuters, під час зустрічі з Путіним президент Ірану заявив, що їхні країни зможуть домовитися про будівництво атомної електростанції в Ірані. Однак не уточнюється, чи йдеться про добудову вже частково введеної в експлуатацію АЕС у Бушері, чи про новий об'єкт.

Стратегічне партнерство РФ і Північної Кореї

Як писав УНІАН, влітку 2024 року під час візиту Володимира Путіна до Пхеньяну було підписано договір про стратегічне партнерство РФ і КНДР. Коли з'явився текст цієї угоди, стало зрозуміло, що йдеться фактично про укладення прямого військового союзу.

Після цього, вже восени КНДР направила тисячі своїх солдатів у Курську область, де згодом вони вступили в прямі бої з Силами оборони України.

Хоча існують побоювання, що після укладення аналогічного договору з РФ Іран теж спрямує свої війська на російсько-український фронт, заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данілов вважає такий варіант малоймовірним. Він зазначає, що з Іраном ситуація зовсім інша, ніж із КНДР.

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