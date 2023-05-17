Ця залізниця з'єднає російські порти на Балтійському морі з іранськими портами в Індійському океані і Перській затоці

Росія та Іран підписали угоду про фінансування і будівництво іранської залізничної лінії в рамках реалізації міжнародного транспортного коридору "Північ-Південь".

Як повідомляє Reuters, підписання угоди відбулося в середу по відеозв'язку, в церемонії взяли участь російський президент Володимир Путін і його Іранський колега Ебрагім Раїсі.

Відзначається, що залізниця Рашт-Астара розглядається як важлива ланка в коридорі, призначеному для з'єднання Індії, Ірану, Росії, Азербайджану та інших країн залізницями і морем і, за словами російської влади, зможе змагатися з Суецьким каналом в якості основного глобального торгового маршруту.

Відео дня

Також ця залізниця, протяжність якої складе 162 км уздовж узбережжя Каспійського моря, з'єднає російські порти на Балтійському морі з іранськими портами в Індійському океані і Перській затоці.

Відносини Ірану та Росії

На тлі посилення санкцій Росія значно знизила темпи виробництва ракет. Однак вона компенсує це поставками зброї з Ірану. Так, президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що Іран продав Росії більше тисячі дронів і іншої зброї.

Водночас, щоб уникнути західних санкцій, Іран хоче перенести виробництво своїх безпілотників в Білорусь.

Видання WSJ повідомляло, що Іран постачає Росії сотні тисяч артилерійських снарядів по морю. Так, за даними видання, за останні шість місяців вантажні судна РФ перевезли понад 300 тисяч артилерійських снарядів і мільйон патронів з Ірану в Росію.

Вас також можуть зацікавити новини: