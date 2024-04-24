Пхеньян направляє в Тегеран делегацію найвищого рівня вперше з 2019 року.

Північна Корея приблизно за п'ять років направила до Ірану делегацію найвищого рівня, оскільки США висловили занепокоєння тим, що продаж зброї з Пхеньяну і Тегерану сприяв розпалюванню конфліктів на Близькому Сході та війні Росії в Україні.

У рідкісному публічному звіті про поїздку офіційне Центральне інформаційне агентство Кореї повідомило, що північнокорейська делегація на чолі з міністром зовнішніх економічних зв'язків Юн Чон Хо у вівторок виїхала з Пхеньяна до Тегерана. Юн відвідав Росію на початку квітня і широко фігурував у державних ЗМІ як ключовий гравець у торгівлі між Пхеньяном і Москвою, пише Bloomberg.

Хоча Північна Корея навряд чи розкриє подальші подробиці поїздки, вона підкреслює військове співробітництво між двома країнами та їхню непокору США протягом багатьох років. Востаннє Північна Корея відправляла високопоставленого члена свого парламенту до Ірану 2019 року.

Відео дня

"Війна в Україні проклала шлях до співпраці між Північною Кореєю та Іраном. Північна Корея зараз відправляє економічну делегацію, але це стане початком більш широкого військового співробітництва між ними", - сказав Пан Кіл Джу, професор-дослідник Корейського університету.

Хоча не було жодних конкретних звинувачень у нещодавніх поставках зброї між Північною Кореєю та Іраном, є предмети, які кожен міг би бажати один від одного. Північна Корея, яка відчуває енергетичні труднощі, може отримати вигоду з іранської нафти і, можливо, буде прагнути придбати безпілотники, подібні до тих, які Тегеран відправив до Росії, сказав експерт з озброєнь Ламі Кім, додавши, що ядерна програма Ірану може отримати імпульс від північнокорейських технологій.

"Подальше військове співробітництво між двома країнами дуже ймовірне", - сказав Кім, професор досліджень безпеки в Азіатсько-Тихоокеанському центрі досліджень безпеки Деніела К. Іноуе.

Зі свого боку - і незважаючи на нещодавній витік зламаних документів, що вказує на протилежне - Іран неодноразово заперечував продаж Росії безпілотників для використання в Україні, але заявив, що відправив "невелику кількість" перед вторгненням у лютому 2022 року.

Москва і Пхеньян відкинули звинувачення в постачанні зброї, незважаючи на безліч супутникових фотографій, опублікованих дослідницькими групами та урядом США, які показують потік зброї з Північної Кореї в Росію, а потім на склади боєприпасів недалеко від кордону з Україною.

Співпраця Ірану і КНДР

США вже давно звинувачують Іран і Північну Корею у військовому співробітництві в ракетній і ядерній галузях, яке тривало з 1980-х років по перше десятиліття 2000-х років. Останніми роками вона знизилася через санкції, а також розвиток внутрішнього виробництва зброї в обох країнах.

Вашингтон звинуватив цих двох у порушенні санкцій за надсилання зброї в Росію для її війни в Україні. Під час візиту до Південної Кореї цього місяця посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що в обмін на зброю Москва пропонує підтримку, яка допомагає збройовим програмам Північної Кореї та Ірану.

Високопоставлений представник Держдепартаменту щодо Північної Кореї Юнг Пак заявив в інтерв'ю цього тижня, що зараз існує реальний ризик, що гучний характер відносин Північної Кореї з Росією може зробити її озброєння більш привабливими для інших груп по всьому світу.

Минулого тижня шпигунське агентство Південної Кореї опублікувало рідкісне попередження про співпрацю між Іраном і Північною Кореєю, заявивши, що існує ймовірність того, що Пхеньян міг допомогти Ірану в його нападі на Ізраїль. Південна Корея раніше заявила, що північнокорейську зброю використовувала ХАМАС, визнане США терористичне угруповання, проти Ізраїлю, оскільки війна в секторі Газа затягується.

Вас також можуть зацікавити новини: