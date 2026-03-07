Гегсет зробив жорстку заяву про те, що Росія допомагає Ірану розвідданими

Президент США Дональд Трамп знає про контакти між Росією та Іраном і надання росіянами розвідданих для завдання ударів по американських військах на Близькому Сході.
Про це повідомив очільник Пентагону Піт Гегсет в інтервʼю телеканалу CBS News. "Американський народ може бути впевнений, що його головнокомандувач добре знає, хто з ким розмовляє. Все, чого не повинно відбуватися... зустрічає рішучу протидію. Ми відстежуємо все і враховуємо це в планах бойових дій", - запевнив він.
Гегсет додав, що США не стурбовані цією ситуацією:
"Ми не турбуємося про це. Єдині, кому зараз потрібно хвилюватися – це іранці, які думають, що вони виживуть".
Очільник Пентагону запевнив, що Трамп має "унікальні стосунки" з багатьма світовими лідерами, що дає йому змогу досягати результатів, недоступних для інших. У зв'язку з цим Гегсет зазначив, що потрібні меседжі можуть бути доставлені росіянам як напряму, так і через посередників.
Дані про Іран і Росію
Раніше кілька західних ЗМІ повідомили, що Росія надає Ірану розвіддані про пересування американських сил та позиції союзників на Близькому Сході.
Після цього у Білому домі прокоментували повідомлення про те, що Росія допомагає Ірану бити по військових США, передаючи йому розвіддані.
Відповідаючи на запитання, чи обговорював Трамп це питання з російським диктатором Володимиром Путіним, прес-секретар Білого дому Керолайн Левітт заявила, що цю тему повинен коментувати сам Трамп.