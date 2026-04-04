Іран один за одним збив два літаки США і викрив брехню Трампа, - CNN

Інциденти з американськими літаками ставлять під сумнів гучні заяви Трампа та Гегсета про абсолютну військову перевагу.

Війна між США та Іраном, яка й без того викликала скепсис серед американців, входить у нову фазу після повідомлень про збиті американські бойові літаки над іранською територією.

Як повідомляє CNN, над Іраном один за одним впали два американські літаки. Один із членів екіпажу першого літака був врятований і отримує медичну допомогу, тоді як доля іншого залишається невідомою. Пілоту другого літака вдалося залишити повітряний простір Ірану перед катапультуванням – його також евакуювали.

Попри ці втрати, експерти наголошують, що йдеться лише про поодинокі випадки, які не змінюють загального балансу сил. США зберігають значну військову перевагу, а втрати залишаються обмеженими.

Втім, ці інциденти мають серйозний політичний резонанс. Вони прямо суперечать попереднім заявам американського керівництва про "повний контроль" над іранським небом. Ще на початку березня Піт Гегсет заявляв, що США разом із союзниками забезпечать "безспірний повітряний простір" над Іраном упродовж кількох днів.

У свою чергу Дональд Трамп неодноразово підкреслював, що Іран нібито не має ефективних засобів протиповітряної оборони та "нічого не може зробити" проти американських польотів. Президент навіть заявляв про повну відсутність у Тегерана боєздатних флоту, армії та авіації.

Однак останні події демонструють іншу реальність. Збиття літаків свідчить, що Іран зберігає принаймні частину своїх оборонних можливостей, а заяви про абсолютну недосяжність американських сил виглядають перебільшеними.

Це не перший випадок, коли офіційні оцінки Вашингтона викликають сумніви. Раніше адміністрація Трампа заявляла про повне знищення іранської ядерної програми, однак розвідувальні оцінки США цього не підтвердили. Також повідомлялося, що частина іранських ракетних потужностей залишається боєздатною.

На цьому тлі зростає і внутрішнє невдоволення війною. Американці дедалі частіше ставлять під сумнів її доцільність, особливо на фоні економічних наслідків, зокрема зростання цін на паливо через напруження навколо Ормузької протоки.

Протягом усієї операції Гегсет стверджував, що ЗМІ нехтували військовим успіхом кампанії. "Ми взяли під контроль повітряний простір та водні шляхи Ірану без жодних наземних військових", - сказав він на брифінгу 4 березня.

"Місяць потому найважливіший водний шлях залишається дуже важливим винятком. А контроль над повітряним простором Ірану та припинення його програми запуску ракет не виглядають такими повними, як рекламувалося", - підсумувало видання.

Інциденти в небі над Іраном

Нагадаємо, що вчора вперше з початку війни в Ірані армія режиму аятол збила американський бойовий літак F-15E. Одного з членів екіпажу було врятовано.

Згодом у районі Перської затоки розбився другий бойовий літак ВПС США, і єдиний пілот був благополучно врятований. Штурмовик A-10 Warthog впав неподалік від Ормузької протоки приблизно в той самий час, коли над Іраном був збитий винищувач F-15E ВПС США. Чиновники надали мало подробиць про катастрофу A-10, зокрема про те, як і де це сталося.

