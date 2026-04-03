Винищувач США збили над Іраном, одного пілота врятували, - ЗМІ

Іранці заявили про збиття F-35, але показані на фото уламки не відповідають цьому типу літака.

США втратили винищувач над Іраном. Ймовірно, він був збитий. Зараз триває пошуково-рятувальна операція. Про це пише Reuters із посиланням на неназваного американського чиновника.

Як зазначає видання, посадовець, який говорив на умовах анонімності, не надав жодних подробиць щодо інциденту. Пентагон і Центральне командування США наразі не відповіли на запити про коментарі.

Раніше в межах поточної війни вже траплялися епізоди, коли американські військові літаки знищувалися на аеродромах, або зазнавали пошкоджень в небі над Іраном. Однак цей випадок – перший, коли американський військовий літак був збитий над іранською територією і не зміг повернутися на базу.

Тим часом іранські ЗМІ повідомляють, що начебто був збитий винищувач-"невидимка" F-35.

"Винищувач F-35 був знищений у небі центрального Ірану новою вдосконаленою системою оборони Повітряно-космічних сил КВІР (Корпусу вартових ісламської революції – УНІАН). Винищувач-порушник був повністю знищений та розбився", – зокрема повідомляє іранська агенція Tasnim і публікує уламки, які заявляються як рештки винищувача.

За даними видання, пілот встиг катапультуватися і начебто потрапив в полон до КВІР. Іранці також стверджують, що зусилля американців із порятунку та евакуації пілота начебто зазнали невдачі. Повідомляється, що в рятувально-пошуковій операції брали участь гелікоптери Black Hawk та літак C-130 Hercules.

В Мережі справді розповсюджується відео, зняте десь над Іраном, де зафіксовано проліт пари гелікоптерів та літака Hercules. Однак наразі не зрозуміло, чи є відео справжнім.

Тим часом OSINT-спільнота за опублікованими КВІР фото визначила, що уламки належать не F-35, а F-15E Strike Eagle. Цей літак має двох членів екіпажу.

F-15E Strike Eagle є вже досить старим літаком: розроблений у середині 1980-х років на базі ще старішого F-15. Його цінність та технічні характеристики не співставні із F-35, який прийняли на озброєння лише у 2000-х роках.

Оновлено о 19.30. Як пише видання Axios із посиланням на ізраїльського чиновника та ще одне неназване джерело, одного з двох членів екіпажу збитого винищувача було знайдено та врятовано спецпідрозділом США, а пошуки другого тривають.

Повідомляється, що іранці також намагаються відшукати американських пілотів. Влада навіть попросила цивільне населення у цьому районі приєднатися до пошуків.

Прес-секретарка Білого дому Каролін Лівітт повідомила Axios, що "президента проінформували" про цю ситуацію.

Axios також підтверджує, що збитий літак - це саме F-15, а не F-35, як стверджували іранці.

Як писав УНІАН, Іран посилює оборону навколо свого найбільшого нафтового порту та готується до можливого наземного вторгнення США. На тлі повідомлень про перекидання США морських піхотинців на Близький Схід Тегеран активізує мобілізацію населення і зміцнює військову інфраструктуру, зокрема острови та узбережжя Ормузької протоки.

Також ми розповідали, що у США закінчуються цілі для ударів в Ірані. Між тим сам Іран і не думає капітулювати, бо втрачати йому фактично нічого, а час грає проти Трампа.

Вас також можуть зацікавити новини: