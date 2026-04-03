Другий американський літак зазнав аварії неподалік від Ормузької протоки, - NYT

За даними джерел, аварія сталася приблизно в той самий час, коли над Іраном було збито винищувач F-15E ВПС США.

У районі Перської затоки розбився другий бойовий літак ВПС США, і єдиний пілот був благополучно врятований, повідомили два американські чиновники, які говорили на умовах анонімності. Про це пише The New York Times.

За словами чиновників, штурмовик A-10 Warthog впав неподалік від Ормузької протоки приблизно в той самий час, коли над Іраном був збитий винищувач F-15E ВПС США. Чиновники надали мало подробиць про катастрофу A-10, зокрема про те, як і де це сталося.

"Можливо, американський вертоліт Black Hawk також був збитий над Іраном під час проведення рятувальної операції з пошуку другого члена екіпажу F-15E. Сьогодні вертоліт Black Hawk, перетинаючи кордон з Іраном у південному Іраку, залишав за собою димовий слід", - написала журналістка Newsmax Карла Бабб.

За її словами, екіпаж вертольота в безпеці.

Війна в Ірані - катастрофа F-15E

Вперше з початку війни в Ірані армія режиму аятол збила американський бойовий літак F-15E. Одного з членів екіпажу було врятовано.

Як повідомляли ЗМІ, інший американський пілот міг бути захоплений іранськими силами, як стверджує Корпус вартових ісламської революції (КВІР), над центральною частиною Ірану. Американська сторона, вважаючи, що пілот може бути живим, намагалася евакуювати його за межі Ірану.

