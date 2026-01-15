CNN назвало потенційні цілі для ударів США по Ірану: яку зброю можуть застосувати

Зокрема, Вашингтон може вдарити по гаманцях іранських лідерів.

Минулого року, коли Сполучені Штати Америки завдали ударів по ядерних обʼєктах Ірану, адміністрація Дональда Трампа рекламувала це як одне зі своїх найбільших військових досягнень. Тоді бомбардувальники B-2 ВПС США скинули 14 найбільших у світі бомб, вразивши дві іранські ядерні установки.

Зараз на тлі масштабних протестів, які охопили Іран, Трамп знову погрожує завдати ударів по території країни. CNN пише, що, на думку аналітиків, атака на підтримку протестувальників має бути зосереджена на низці командних центрів та інших об'єктах, пов'язаних з Корпусом вартових Ісламської революції (КВІР). Цілями також можуть стати пов'язані з КВІР сили Басідж та іранська поліція.

Проте розташування командних центрів у густонаселених районах означає, що є ризик загибелі цивільних осіб, яких Трамп намагається підтримати, вважають аналітики. І вбивство цивільних може мати зворотний ефект.

Відео дня

Так, аналітик з Гаваїв Карл Шустер, колишній капітан ВМС США, каже, що будь-яка атака, під час якої навіть ненавмисно буде завдано шкоди цівільним, ризикує відштовхнути "дисидентів, яких об'єднує лише ненависть до режиму".

"Втрати роблять нас іноземною державою, яка намагається придушити, домінувати над Іраном, а не визвольною силою", – пояснив він.

На що ще можуть націлитися США в Ірані?

Запрошений науковий співробітник Інституту Азії Гріффіта в Австралії Пітер Лейтон також підтримав застереження щодо можливих жертв серед цивільного населення. Водночас він зауважив, що у Вашингтона в розпоряджені є різні цілі. Зокрема, вразливим може бути вище керівництво Ірану, однак вони дечого навчилися під час минулих атак США по країні.

Шустер також заявив, що лідери Ірану усвідомили "необхідність розсіятися і приховати те, що для них важливо. Ми показали, що можемо вразити все, що знайдемо".

Лейтон вважає, що сигналом могли б стати удари по домівках лідерів режиму. Хоча цінність з військової точки зору буде невеликою, але "це справді театральний жест на користь протестувальників".

Вашингтон також може вдарити по гаманцях іранських лідерів.

"Керівництво та КВІР мають цілу низку комерційних підприємств та підприємств, що приносять прибуток, по всій країні. Слід атакувати конкретні об'єкти, які мають фінансове значення для них як для окремих осіб та їхніх сімей", – пояснює Лейтон, зауваживши, що до двох третин ВВП країни контролює КВІР.

Хоча, як зазначив Шустер, між КВІР і вищим керівництвом Ірану є певний простір:

"Мета полягає в тому, щоб керівництво і рядові члени КВІР більше турбувалися про власне виживання, ніж про виживання режиму".

Яку зброю можуть застосувати США під час атаки по Ірану

На думку аналітиків, хоча минулого разу було задіяно бомбардувальники B-2, під час імовірного удару більш підходящими будуть інші засоби в арсеналі США. До прикладу, з морських носіїв можуть бути запущені ракети "Томагавк", що мінімізує ризик втрат з боку США.

Ще одним варіантом називають використання крилатих ракет JASSM з дальністю польоту до 1000 кілометрів. Запустити її можуть різні носії, включаючи винищувачі F-15, F-16 і F-35, бомбардувальникиB-1, B-2 і B-52, а також винищувачі F/A-18 ВМС США. Не виключено і використання безпілотників.

"Малоймовірно, що літаки з екіпажем будуть скидати боєприпаси малої дальності або бомби вільного падіння, оскільки це, ймовірно, буде оцінено як занадто ризиковано", – сказав Лейтон.

На його думку, який би метод для удару по Ірану не обрала адміністрація Трампа, він буде "драматичним" і швидким:

"Адміністрація полюбляє театр. Це означає драматичні, привабливі для ЗМІ, гучні події. Адміністрація полюбляє короткочасні рейди, які передбачають найменший ризик для американських військ, що беруть у них участь".

Найпростішою і найбезпечнішою ціллю експерт називає нафтові об'єкти Ірану у Перській затоці. Удар по них може завдати Ірану економічної шкоди в середньо- та довгостроковій перспективі.

Протести в Ірані

Іран охопили масштабні протести на тлі рекордного падіння валюти та інших економічних проблем. Під час заворушень загинули понад 2 тисячі людей. Повідомляється, що серед них є і неповнолітні особи.

ЗМІ писали, що у найближчі 24 години США можуть розпочати військову операцію проти Ірану. Такі погрози не раз озвучував Дональд Трамп. Пентагон вже наказав своїм військовим в регіоні підготуватися до можливих ударів Ірану у відповідь. Вночі 15 січня Іран закрив повітряний простір. Водночас багато країн радять своїм громадянам утриматися від поїздок у регіон.

Тим часом близько 00:30 15 січня у мережі зʼявилися повідомлення про те, що Іран закриває свій повітряний простір для всіх літаків, за винятком затверджених міжнародних рейсів.

Вас також можуть зацікавити новини: