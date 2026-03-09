Золото падає на тлі зміцнення долара: скільки коштує метал зараз

Долар піднявся до максимального рівня за більш ніж три місяці.

Золото подешевшало в понеділок, 9 березня. Одним з головних факторів падіння цін на метал стало зміцнення долара, а зростання цін на енергоносії посилило побоювання з приводу інфляції і ще більше погіршило перспективи зниження процентних ставок Федеральної резервної системи США в найближчій перспективі, пише Reuters.

За інформацією порталу Investing, станом на 9:34 золото продавалося по 5107,96 долара за унцію. Таким чином, 1 грам металу коштує 164,76 долара.

Зазначається, що долар піднявся до максимального рівня за більш ніж три місяці, що зробило золото дорожчим для власників інших валют. При цьому прибутковість 10-річних казначейських облігацій США піднялася до місячного максимуму, що підвищило вартість зберігання золота, яке не приносить доходу.

"Сьогодні золото знаходиться в невигідному становищі, попри бурхливу ситуацію на ринку, оскільки тризначні ціни на нафту підштовхують долар вгору через побоювання з приводу інфляції і зниження очікувань щодо зниження ставок", - пояснив головний ринковий аналітик KCM Trade Тім Уотер.

Ціни на сиру нафту підскочили більш ніж на 20% до рівня вище 110 доларів за барель, оскільки розширення війни США та Ізраїлю з Іраном змусило деяких великих виробників нафти на Близькому Сході скоротити поставки через побоювання тривалих перебоїв у судноплавстві через Ормузьку протоку.

Інвестори очікують, що Федеральна резервна система США збереже процентні ставки на колишньому рівні. Золото, як правило, добре почувається в умовах низьких процентних ставок, оскільки не приносить доходу.

Водночас спотова ціна на срібло втрималася на рівні 84,42 долара за унцію після падіння більш ніж на 5% на початку сесії. Спотова ціна на платину знизилася на 0,1% до 2133,95 долара, а на паладій – на 0,9% до 1610 доларів.

