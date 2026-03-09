РФ мала просування на одному з ключових напрямків, – DeepState

Ворог просунувся в бік Залізничного.

Російські окупанти мали просування в Запорізькій області. Про це повідомляють аналітики DeepState.

За їхніми даними, ворог мав успіхи в районі Гуляйполя. Згідно з мапою, окупанти просунулися південніше населеного пункту, в напрямку Залізничного. Крім того, росіяни збільшили "сіру зону" на захід від цього населеного пункту.

Ситуація на фронті: важливі новини

Раніше аналітики DeepState також повідомляли про успіхи ворога в районі Покровська. За даними експертів, окупанти просунулися поблизу селища Удачне, яке розташоване в цьому районі.

Тим часом командир 1-го окремого штурмового полку ЗСУ Дмитро Філатов зазначив, що РФ майже повністю окупувала населений пункт Гуляйполе. Водночас він заявив, що "це частина загального задуму", і найближчим часом "всі зрозуміють, чому саме так іде перебіг".

Водночас аналітики з Інституту вивчення війни розкривають деталі наступу Сил оборони України на півдні. За їхніми даними, українські захисники своїми контрударами зривають наступ РФ, який ворог планував провести навесні-влітку цього року.

Зокрема, російське військове командування передислокувало елітні повітряно-десантні та морські піхотні частини з Покровського напрямку та Добропільського тактичного району на сході України на південну лінію фронту.

