Метеорит пробив дах будинку в Німеччині (фото, відео)

Падіння метеорита спостерігали жителі відразу декількох європейських країн.

У західній частині Німеччини зафіксували падіння фрагментів метеорита, які пошкодили дахи будинків. Про це повідомляє blue News.

За даними поліції, ввечері 8 березня в районі Гюльс міста Кобленц фрагмент згорілого небесного тіла впав на дах житлового будинку. Постраждалих немає. На місце прибули пожежники та поліція. Правоохоронці повідомили, що загрози для мешканців більше немає.

Пошкодження будівель також зафіксували в інших районах.

Відео дня

Перед цим мешканці кількох регіонів Німеччини повідомляли в соцмережах про яскравий світловий об'єкт у небі. Очевидці описували його як "яскраво палаючу ракету" або "вогняний спалах".

Світиться слід небесного тіла також був добре видно в Швейцарії, Нідерландах, Люксембурзі, Бельгії і деяких частинах Франції.

Спочатку деякі припускали, що мова може йти про ракету, проте поліція заявила, що ознак загрози безпеці немає. Пізніше підтвердилося, що пошкодження були викликані фрагментами метеорита.

Метеорит в Шотландії - подробиці

3 липня минулого року в Шотландії зафіксували падіння метеорита. Вчені підрахували, що метеорит важив понад 60 кг і, ймовірно, походив з внутрішньої частини головного поясу астероїдів. Його політ зафіксували 14 камер, а про подію повідомили майже 150 очевидців.

Пізніше влада оголосила справжнє полювання за уламками небесного тіла. Передбачалося, що могли вціліти уламки вагою до 10 кілограмів, проте пошуки не дали результатів.

Вас також можуть зацікавити новини: