'Путін тремтить від страху': війна Трампа в Ірані дала важливий сигнал Кремлю, - The Telegraph

Війна в Ірані довела очевидний факт - якісну перевагу американської та союзної авіації над російськими системами.

Яким би не був результат нинішнього нападу США на Іран, він уже досяг стратегічного результату – режим обезголовлений. І психологічні наслідки цього будуть відчуватися по всьому світу – і не в останню чергу для російського диктатора Володимира Путіна. Про це пише оглядач The Telegraph, колишній офіцер регулярної армії Великої Британії Хеміш де Бретон-Гордон.

Перевага військової могутності США

Він зазначає, що війна в Ірані довела очевидний факт - якісну перевагу американської та союзної авіації над російськими системами, адже поставляються Росією батареї С-300, розгорнуті Іраном, тепер являють собою понівечені уламки.

Захист Москви кращий, оскільки має не тільки С-400, але й удосконалені системи С-500. Однак у російських збройних сил є критичні слабкості – зокрема, дефіцит радіолокаційних літаків А-50, життєво важливих для виявлення низьколітаючих загроз, таких як безпілотники і крилаті ракети.

"Що стосується хвалених С-500, то ще один момент, який проявився протягом всієї війни в Україні, – це перебільшений характер заяв Росії про наявність у неї передового озброєння", – зазначає експерт.

Урок для Росії

Виникає питання, чи переслідують нинішні удари по Ірану більше однієї мети.

"Можливо, в мисленні Вашингтона є певна послідовність: Венесуела, потім Іран і, в кінцевому підсумку, Кремль... Психологічний ефект від продемонстрованої сили часто виявляється сильнішим за саму силу", - зазначає аналітик.

Лідер Росії Володимир Путін затягує час у мирних переговорах, і його стратегічні цілі в Україні не змінилися з початку вторгнення. Однак останні події можуть змусити його задуматися, вважає Бреттон-Гордон.

"Американський головнокомандувач, який демонструє готовність застосовувати переважну військову міць, – це зовсім інша справа, ніж той, хто просто погрожує нею", – підкреслює він.

Дії США також мають прямі наслідки для війни в Україні. Іран довгий час постачав Росії критично важливу техніку, особливо безпілотники і боєприпаси. Якщо ця лінія поставок буде порушена або знищена, військові зусилля Москви постраждають.

Що найважливіше, якщо послання Вашингтона Тегерану полягатиме в тому, що вікно для переговорів закрилося, відгомони в Кремлі будуть очевидні. Путіну тепер доведеться подумати, чи залишається затягування життєздатною стратегією, чи час більше не є його союзником, зазначає аналітик:

"Можливо, спроби заморозити конфлікт в Україні значно посиляться: тиск на самого Путіна тепер буде, в кращому випадку, неприємним, з огляду на захоплення влади Мадуро і смерть Хаменеї. Продовження війни більше не зводиться до відправки молодих солдатів на смерть: сам Путін знаходиться в небезпеці".

Росія і війна в Ірані

Раніше американські чиновники на умовах анонімності повідомили журналістам, що Росія може передавати Ірану інформацію, яка використовується для атак на американських військових і об'єкти США на Близькому Сході.

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф заявив, що Вашингтон попередив Москву про неприпустимість передачі розвідувальної інформації Ірану. Він додав, що особисто передав відповідне попередження російській стороні.

