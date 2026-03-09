Ціни на газ в Європі злетіли до небес на тлі війни на Близькому Сході

Іранський конфлікт триває вже десятий день і не демонструє ознак послаблення.

Ціни на природний газ різко в Європі зросли, оскільки війна на Близькому Сході продовжує потрясати енергетичні ринки та порушувати морські постачання. Про це повідомляє Bloomberg.

У понеділок, 9 березня, базові газові ф’ючерси підскочили на 30%. Це сталося після того, як ціни на нафту перевищили 100 доларів за барель, оскільки ще більше великих виробників на Близькому Сході скоротили видобуток, а Ормузька протока фактично залишалася закритою.

Зараз ціна на газ в Європі становить близько 64 євро за мегават-годину (історичний максимум перевищував 300 євро за мегават-годину). Ф’ючерси на газ на наступний місяць у Нідерландах зросли на 17% - до 62,56 євро за мегават-годину. Ф’ючерси на природний газ у США також зросли, досягнувши найвищого рівня за місяць.

Конфлікт навколо Ірану триває вже десятий день і не демонструє ознак послаблення, що створює додаткову невизначеність на енергетичних ринках та посилює інфляційний тиск. Для газового ринку Європи ситуація особливо загрозлива, оскільки регіон виходить із зими з виснаженими газосховищами.

Це означає, що цього літа Європі доведеться купувати більше партій зрідженого природного газу (LNG) для поповнення запасів, конкуруючи з покупцями в Азії за обмежені обсяги постачання.

"Ринок поступово усвідомлює реальність тривалих перебоїв у постачанні по всьому енергетичному ланцюгу. Ми очікуємо, що перебої з постачанням можуть тривати приблизно три місяці", - говорить енергетичний стратег Rabobank Флоренс Шміт.

За словами фахівців, зупинка виробництва зрідженого природного газу Катаром, ймовірно, усуне більшу частину надлишку пропозиції. На думку експертів, будь-яке продовження простою виробництва LNG у Катарі більш ніж на один місяць "швидко призведе до дефіциту".

Нагадаємо, завод зрідженого природного газу Ras Laffan у Катарі призупинив діяльність минулого тижня. Відновлення його роботи та постачань може зайняти тижні або навіть місяці.

Аналітики Goldman Sachs підвищили прогноз ціни на газ у Європі на другий квартал до 63 євро за мегават-годину з попередніх 45 євро, очікуючи тривалих перебоїв експорту з Катару.

Прогноз передбачає, що поставки LNG з Катару залишатимуться на нульовому рівні до кінця березня, після чого упродовж квітня відбуватиметься поступове відновлення постачань.

Війна в Ірані та ринок енергоносіїв – останні новини

Після російського вторгнення в Україну у 2022 році Європа значно посилила залежність від скрапленого природного газу, фактично відмовившись від більшої частини постачань російського газу трубопроводами. Якщо раніше СПГ, який транспортують танкерами, забезпечував приблизно 19% газових потреб регіону, то цього року його частка може зрости до 45%. За оцінками S&P Global Energy, для цього знадобиться приблизно 1800 танкерів.

На думку фахівців, європейці програють битву за газ. Нещодавно один танкер зі скрапленим природним газом, що прямував до Європи, під час рейсу розвернувся та змінив курс на Азію. Це перший зафіксований випадок під час поточного зростання цін, коли поставка СПГ, спрямована до Європи, була перенаправлена в Азію.

