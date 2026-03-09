'Знаю задум головнокомандувача в деталях': командир відповів, чи може РФ піти на Запоріжжя

За словами військового, зазвичай командування готує три плани розвитку подій.

Наразі немає безпосередньої загрози наступу РФ на Запоріжжя. Про це заявив командир 1-го окремого штурмового полку Дмитро Філатов на позивний Перун в інтервʼю "Радіо Свобода".

"Так, на даний момент Запоріжжя в безпеці", - зауважив він.

Коли у військового запитали, чи така ситуація буде тривати довгостроково, він наголосив, що все буде залежати від "перебігу подій, які зараз будуть реалізовуватися найближчим часом".

"Вже залежно від того чим вони завершаться, ми побачимо результат. Тут питання в чому? Я знаю задум головнокомандувача в деталях. Є лише одне питання - чи зможе країна забезпечити достатній ресурс для реалізації цього задуму? Задум дуже хороший. Задум має і певне оперативне бачення, і стратегічне бачення", - пояснив Філатов.

Однак командир каже, що всі військові операції йдуть не за планом. Здебільшого командування готує три плани розвитку подій, проте, на думку Перуна, навіть якщо б таких планів було 10, "все одно ми, в жодному випадку, не потрапимо саме в той розріз, який планували".

За словами військового, задум головнокомандувача може вирішити "одразу два питання" - на Запорізькому напрямку та Дніпропетровській області.

"Як засвідчив досвід, головком вміє планувати складні операції. Те, що ми її реалізовуємо за умови чисельної переваги з боку противника - це демонстрація того, що наша армія більш ефективна. Але, все одно, баланс ресурсу тут має критичне значення", - підкреслив Філатов.

Ситуація на Запорізькому напрямку - останні новини

Також Дмитро Філатов заявив, що РФ майже окупувала Гуляйполе, але це частина задуму. За його словами, найближчим часом "всі зрозуміють, чому саме так іде перебіг".

"Противник розглядає Запорізький напрямок як наступний напрямок впливу на Збройні сили. Чим це обумовлено? По-перше, Запоріжжя є дуже потужним промисловим містом. І очевидно, що вплив на саме місто матиме суттєві наслідки для промисловості, для нашої держави і для стійкості Збройних сил", - наголосив військовий.

Водночас у пресслужбі 225-го окремого штурмового полку ЗСУ висловилися про спробу росіян прорватися біля Гуляйполя.

"Росіяни з 40 ОБрМП знову спробували прорватися на Гуляйпільському напрямку. Вчора їм не вдалося здійснити проникнення малою піхотною групою, але з невідомих причин вони повірили у власні сили й вирішили цього разу заїхати на броні", - сказали військові.

