Трамп назвав премʼєра Британії 'невдахою без майбутнього': усе через Іран, - The Telegraph

Днями американський президент обрушився з критикою на британського премʼєра через відсутність підтримки війни проти Ірану.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп назвав премʼєр-міністра Великої Британії Кіра Стармера "невдахою без майбутнього". Як повідомляє The Telegraph, такі слова американського лідера пролунали під час приватної вечері, яка відбулася два тижні тому.

"Трамп почав називати Стармера невдахою. Він сказав це під час вечері з друзями. Він просто вважає, що у Стармера більше немає майбутнього", – заявило джерело видання..

Раніше Трамп описував Стармера як "переможця". І зміна риторики може бути ознакою того, що відносини між Білим домом і Даунінг-стріт, можливо, безповоротно зіпсувалися.

Відео дня

Днями американський президент обрушився з критикою на британського премʼєра через відсутність підтримки війни з Іраном. Трамп заявив, що Стармер "не є Вінстоном Черчиллем" і "руйнує відносини". Водночас Білий дім під час пресконференції розкритикував Стармера за "жахливу" енергетичну та міграційну політику.

Раніше президент США заявив The Telegraph, що "дуже розчарований" очільником британського уряду за те, що той заблокував використання військової бази Дієго-Гарсія на островах Чагос для військових ударів по Ірану. Лондон посилався на міжнародне право. Однак ввечері 1 березня сер Кір Стармер поступився і заявив, що дозволить США проводити місії з баз для "конкретних і обмежених оборонних цілей".

Операція США проти Ірану: це варто знати

Сполучені Штати Америки звернулися до України із проханням допомогти в захисті Близького Сходу від іранських "Шахедів". Президент Володимир Зеленський повідомив, що доручив надати необхідні засоби і забезпечити присутність українських фахівців, які можуть гарантувати необхідну безпеку.

Видання Forbes писало, що на тлі війни в Ірані два найбільших авіаносці США опинилися на межі виснаження. Аналітики кажуть, що після завершення операції авіаносець "Форд" потребуватиме тривалого технічного обслуговування. Це, своєю чергою, може вплинути на графіки ВМС та обмежити можливості швидкого реагування у майбутньому.

Вас також можуть зацікавити новини: