Командування Армії оборони Ізраїлю продовжує в секторі Газа антитерористичну операцію «Страж стін», розпочату 11 травня після масованого ракетного обстрілу ізраїльської території.

Командування Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосило про призов 7 тисяч резервістів, які повинні прибути на бази в повній готовності до участі в бойових діях.

Про це повідомляє Newsru.co.il.

Читайте такожІзраїль повідомив про удар по базі ХАМАС з ракетними установкамиПризов резервістів пов'язаний з проведенням антитерористичної операції «Страж стін» («Шомер а-Хомот»), розпочатої 11 травня після масованого ракетного обстрілу ізраїльської території.

«Упродовж першого і другого дня операції було завдано сотні ударів по цілях у секторі Газа. МОЗ Газа повідомляв про десятки убитих і сотні поранених. Судячи з опублікованих звітів, більшість убитих - бойовики терористичних угруповань, причетних до обстрілу. Але є жертви і серед мирного населення», - сказано в повідомленні.

Загострення палестино-ізраїльського конфлікту

Ракетні удари між Ізраїлем та сектором Гази тривають з 10 травня.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що Палестинські угруповання ХАМАС і «Ісламський джихад» заплатять високу ціну за дії проти Ізраїлю.

Глава Політбюро ХАМАСА Ісмаїл Ханія поклав всю відповідальність за те, що відбувається в регіоні на Ізраїль.

Також в ізраїльських містах Лоді та Єрусалимі спостерігаються масові заворушення. У Лоді ввели надзвичайний стан.

Увечері 12 травня президент США Джо Байден провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху. Вони обговорили загострення конфлікту з ХАМАСом в секторі Гази. Джо Байден висловив сподівання, що незабаром цей конфлікт буде завершений.

Одна з ракет, випущених терористичним угрупуванням ХАМАС по території Ізраїлю, пробила систему захисту «Залізний купол».

Влада Ізраїлю повідомила про загибель 16 членів збройного підрозділу ХАМАС в результаті обстрілу сектора Гази. За даними органів охорони здоров'я Палестини, з моменту початку ескалації конфлікту в Газі було вбито щонайменше 56 осіб. В Ізраїлі, за даними влади, загинули шестеро людей.

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Автор: Леся Лещенко