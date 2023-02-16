Кошти спрямують на розвиток інфраструктури, яка займатиметься питаннями охорони здоров'я та психологічної допомоги.

Ізраїль виділить $200 млн на розвиток медичної інфраструктури в Україні.

Про це міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен сказав у Києві на спільній прес-конференції з Міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

"Ми будемо підтримувати кредитну гарантію на суму в понад 200 мільйонів доларів для розбудови інфраструктури, що буде опікуватися питаннями охорони здоров'я та психологічної допомоги", - сказав Коен.

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Нагадаємо, сьогодні Кулеба прийняв у Києві міністра закордонних справ Ізраїлю Елі Коена, який прибув з візитом в Україну. Кулеба заявив, що Україна чекає рішення Ізраїлю про надання допомоги в захисті неба.

Позиція Ізраїлю щодо війни в Україні

Ізраїль засудив напад РФ на Україну, проте відмовлявся надавати ЗСУ озброєння.

Наприкінці вересня 2022 року президент Володимир Зеленський заявив, що шокований відсутністю допомоги з боку Ізраїлю.

21 жовтня минулого року тодішній прем'єр Ізраїлю Яїр Лапід повідомив, що країна не буде передавати Україні озброєння. Проте вже в лютому 2023 року новий прем'єр країни Беньямін Нетаньяху сказав, що не виключає можливість передачі Україні системи ПРО "Залізний купол".

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