Російський диктатор Володимир Путін зустрівся з ватажком Чечні Рамзаном Кадировим.
У чеченського лідера сильно змінився голос, пише NEXTA Live в Telegram. На відео із зустрічі, опублікованому у четвер, 28 вересня, чути, що дикція Кадирова дуже нечітка. "Дякую, що знайшли час, щоб побачитися-зустрітися, дон…", - заявив Кадиров.
Потім він передав Путіну документи, в яких нібито було описано результати його роботи на різних напрямках, зокрема, гуманітарному та бойовому.
Цікаві новини про Кадирова - зараз це варто знати
На початку поточного року з'явилася інформація, що Рамзан Кадиров серйозно хворий. За однією з версій, Кадирова навіть нестандартно лікували у Німеччині через "отруту" ФСБ. Також повідомлялося, що "хворий" нібито помер.
Варто зазначити, що люди починають активно цікавитися, "Кадиров здох" чи ні - саме такий запит набирає популярності у мережі.
У вересні представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов говорив, що стан Кадирова важкий. Політичний оглядач Іван Яковина натякнув, що ватажок Чечні отримав нирку від родича.