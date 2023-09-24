Ставленик Кремля в Чечні Рамзан Кадиров міг отримати донорську нирку від свого рідного дядька, після того, як не прижилися органи від сторонніх донорів.
Про це в Facebook повідомив політичний оглядач Іван Яковина, опублікувавши фото, на якому Кадиров сидить біля ліжка дядька і явно дякує йому. Офіційного підтвердження того, що Кадиров отримав донорську нирку від родича на даний момент немає.
Засекречена хвороба Кадирова
У ЗМІ поширюється інформація про те, що глава Чечні Рамзан Кадиров знаходиться у важкому стані. Чутки про смертельне захворювання Кадирова поширюються з початку 2023 року.
Недобре запідозрили після того, як лідер Чечні раптово пропустив звернення Путіна до Радфеду РФ (21 лютого 2023 року).
Деякі ЗМІ поширювали інформацію про його смерть, однак в українській розвідці такі повідомлення спростувавли.
Була версія, що Кадирова могла отруїти ФСБ РФ. В останні тижні стали з'являтися повідомлення про те, що Кадиров в комі. Тяжкість його стану підтвердило Головне управління розвідки України.
Особистий спікер Володимира Путіна - Дмитро Пєсков - який зазвичай жваво спростовує чутки про проблеми зі здоров'ям тих чи інших російських чиновників, відмовився коментувати стан Кадирова.