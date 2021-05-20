Стосовно війни в Україні Лашет повідомив, що не став би нічого змінювати в тому курсі, який проводила і проводить канцлер Анґела Меркель і Євросоюз.

Росія може бути партнером в питаннях забезпечення безпеки Європи, але якщо вона порушує міжнародні правила, їй треба вказати на межі дозволеного.

Про це заявив кандидат у канцлери Німеччини від Християнсько-демократичного союзу Армін Лашет, повідомляє "Німецька хвиля".

Стосовно війни в Україні Лашет повідомив, що не став би нічого змінювати в тому курсі, який проводила і проводить канцлер Анґела Меркель і Євросоюз. За його словами, свого часу завдяки німецько-французькій ініціативі в Мінську був намічений "дуже хороший шлях виходу з військової напруженості" на Сході України.

"Мінські угоди дозволили уникнути там великого конфлікту, великої війни", - заявив Лашет і закликав Росію дотримуватися зобов'язань, які вона взяла на себе в рамках "нормандського формату".

Крім цього Лашет поділяє підхід теперішнього уряду Німеччини до проекту російського газопроводу "Північний потік-2". Виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки, сказав він, Ангела Меркель відповіла на головне питання, заявивши, що по молекулі газу не можна визначити, яким шляхом вона потрапила до Німеччини - сухопутним через Україну або дном Балтійського моря.

Читайте такожХДС підтримала кандидатуру Лашета на посаду майбутнього канцлера Німеччини

Як і Меркель, Лашет вказує на геостратегічний вимір "Північного потоку-2" і наслідки реалізації цього проєкту для України. Він вважає, що Німеччина повинна допомогти Україні отримати міжнародно-правові гарантії забезпечення її енергетичної безпеки.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ірина Погоріла