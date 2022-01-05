У країні з 2 січня проходять акції протесту.

Колишній лідер незареєстрованої і забороненої в Казахстані партії "Алга" Володимир Козлов розповів, що могло спровокувати протести в Алмати.

Свою думку він висловив в Facebook.

Він нагадав, що днями президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв і перший президент Нурсултан Назарбаєв зустрілися з Володимиром Путіним.

"Можна припустити, що Путін прийняв рішення про якийсь варіант зміщення Назарбаєва (враховуючи його жалюгідний вигляд під час візиту -...), з чим Назарбаєв не погодився. Він цілком міг не погодитися, тому як активи його і його сім'ї настільки величезні, настільки і злочинні, і зберегти їх можна, лише володіючи всією повнотою влади. Токаєв, будучи "людиною двох панів", Назарбаєва і Путіна (бізнес його сім'ї веде син, що живе в Росії), зважився на виконання вказівки свого нового патрона", - написав Козлов.

Читайте такожЕксперти розповіли, чим протести в Казахстані небезпечні для РосіїЗа його словами, протест жанаозенцев і актаусцев могли спровокувати.

"Туди ж - нічна "відставка уряду", що має на меті більше усунення Сатибалди - племінника Назарбаєва, який контролює з поста заступника голови КНБ - головну фігуру = Масімова. Путін цілком може поставити на Масімова і Токаєва, тому що обидві ці фігури у нього "в рукаві": про Токаєва написано вище, а Масімов - кадровий офіцер КДБ, досьє якого лежить на Луб'янці", - йдеться в повідомленні.

Автор поста вважає, що Назарбаєв почав діяти після звільнення свого племінника.

"Цілком можливо, що масовий наплив молодих людей, мотивованих на насильство, погроми і мародерство, має саме цю природу. Тому що цих людей ніколи не було ні на яких протестах, їх взагалі ніхто не знає, і одномоментна поява їх в Алмати не може бути пояснена чим-небудь, крім їх організацією і мотивацією, що цілком вкладається в можливості Сатибалди. Ці хлопці замістили собою первинних алматинських протестантів, більшу частину з яких затримали ще вчора. Вони і не збираються їх звільняти, що було б логічно, май вони єдину природу протесту", - йдеться в повідомленні.

Козлов зазначає, що в інших регіонах протестувальники діють менш жорстко.

"Починаючи штурм телеканалів, вони заявляли про своє бажання вийти в прямий ефір, але обмежилися знищенням обладнання. Приходить інформація про примітивні погроми і грабежі магазинів. Якщо підпали поліцейських машин можна було пояснити емоційним скиданням енергії, у бік тих, хто протистоїть мирному протесту, то тут вже цього немає", - підкреслює він.

"Токаєв ніяк і нічим не пояснює своїх рішень, причин своїх рішень, і ніяк не згадує Назарбаєва, що зовсім не схоже на самого Токаєва зразка "до 3 січня"; тоді він "з ім'ям цим лягав, і з ім'ям цим вставав". Що означає - він отримав певний карт-бланш від того, хто міг такий карт-бланш дати. Список таких фігур починається з Путіна", - вважає Козлов.

Протести в Казахстані

У Казахстані з 2 січня проходять акції протесту. Люди вийшли на вулиці міст через підвищення цін на скраплений газ. Громадяни вимагають відставки президента, уряду і виступають проти корупції. Під час акцій правоохоронці застосовують силу до протестувальників, затримано сотні людей.

У зв'язку з акціями протесту президент країни Касим-Жомарт Токаєв прийняв відставку уряду. Тимчасове виконання обов'язків прем'єр-міністра він вирішив передати Аліхану Смаїлову.

У столиці країни Нур-Султані, місті Алмати, Алматинській і Мангістауській областях з 5 по 19 січня введено надзвичайний стан.

МЗС України через акції протесту радить українцям утриматися від відвідування Казахстану.

У місцевих Telegram-каналах повідомляється, що протестувальники захопили резиденцію президента, інші адміністративні будівлі. За непідтвердженою інформацією, Токаєв з сім'єю нібито був евакуйований до Росії.